我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅夢魘下為什麼這些要趕快買 而哪些必須再觀望呢

英特爾、台積電達成初步協議 成立晶片製造合資企業

繼「腦霧」後…趙露思自曝與父母關係又被罵了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思在節目「小小的勇氣」講述與父母關係，掀起網友熱議。(取材自微博)
趙露思在節目「小小的勇氣」講述與父母關係，掀起網友熱議。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思去年年底因憂鬱症停工，歷經一段療養後，逐漸康復，近日參加公益綜藝「小小的勇氣」，節目中，她被發現突然眼神渙散，疑似出現「腦霧」症狀；而她談及自己的原生家庭以及成長經歷，趙露思自曝，「從小就跟父母不親」。此番發言，部分人表示心疼她的成長環境，但也有不少人翻出過去她與父母互動的片段，批評她「不知足」。

趙露思去年底被拍到攤坐輪椅送醫的畫面，直到今年1月底才漸漸復出。近日她以素顏狀態參加節目「小小的勇氣」，過程中分享童年回憶時，透露從小沒有與父母特別親近、互不依賴，早在16歲就到外地讀書，很早就離開家庭氛圍，「我跟我爸媽都不打電話的，也不發信息」。

趙露思素顏狀態參加節目「小小的勇氣」。(取材自微博)
趙露思素顏狀態參加節目「小小的勇氣」。(取材自微博)

出道後忙工作，趙露思坦言，父母沒太看過自己工作時候的狀態，還曾經對她說：「你現在都這麼好了，你別抱怨了」，因此認為沒有感受到父母對她的偏愛，這次生病，才與父母變得比較像家人。

訪談曝光後，有部分網友翻找過去趙露思與父母的相關片段，發現她常曬出與家人的溫馨互動畫面，也曾分享父親親自送她上學的故事、直播時父親曾不小心入鏡，父女互動有愛、也有影片顯示她與母親感情好，甚至一起拍視頻記錄生活。這些影片讓不少網友質疑批評：「說好也是妳，說不好也是妳，這人真的戲太多了，太敗好感」、「明明生活無憂，還說這種話，是不知足嗎？」

趙露思常曬出與家人的溫馨互動畫面」。(取材自微博)
趙露思常曬出與家人的溫馨互動畫面」。(取材自微博)

「小小的勇氣」節目開播後，有網友發現其中趙露思詢問山區孩子「是否拍過藝術照」，被質疑脫離現實，評價老爺爺「自私」則被認為貶低傳統手藝人的選擇，言論被指「不知民間疾苦」，缺乏對弱勢群體的同理心，原片從80分鐘刪減到74分鐘。

趙露思 憂鬱症

上一則

64歲男星驚爆捲人販案 坎城影展收5女當「禮物」

延伸閱讀

錄製綜藝突「眼神渙散」 網憂趙露思病後「腦霧」

錄製綜藝突「眼神渙散」 網憂趙露思病後「腦霧」
趙露思病後「腦霧」？ 錄影時突眼神渙散…網憂身體狀況

趙露思病後「腦霧」？ 錄影時突眼神渙散…網憂身體狀況
記不住台詞、身體疼痛…趙露思曝生病後遺症

記不住台詞、身體疼痛…趙露思曝生病後遺症
無法拍戲原因曝光？ 記不住台詞、身體疼痛… 趙露思曝生病「後遺症」

無法拍戲原因曝光？ 記不住台詞、身體疼痛… 趙露思曝生病「後遺症」

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統
持白卡看病裝乖一點 最近恐遭加州醫院和醫師白眼

持白卡看病裝乖一點 最近恐遭加州醫院和醫師白眼