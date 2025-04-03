繼「腦霧」後…趙露思自曝與父母關係又被罵了

趙露思在節目「小小的勇氣」講述與父母關係，掀起網友熱議。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 去年年底因憂鬱症 停工，歷經一段療養後，逐漸康復，近日參加公益綜藝「小小的勇氣」，節目中，她被發現突然眼神渙散，疑似出現「腦霧」症狀；而她談及自己的原生家庭以及成長經歷，趙露思自曝，「從小就跟父母不親」。此番發言，部分人表示心疼她的成長環境，但也有不少人翻出過去她與父母互動的片段，批評她「不知足」。

趙露思去年底被拍到攤坐輪椅送醫的畫面，直到今年1月底才漸漸復出。近日她以素顏狀態參加節目「小小的勇氣」，過程中分享童年回憶時，透露從小沒有與父母特別親近、互不依賴，早在16歲就到外地讀書，很早就離開家庭氛圍，「我跟我爸媽都不打電話的，也不發信息」。

趙露思素顏狀態參加節目「小小的勇氣」。(取材自微博)

出道後忙工作，趙露思坦言，父母沒太看過自己工作時候的狀態，還曾經對她說：「你現在都這麼好了，你別抱怨了」，因此認為沒有感受到父母對她的偏愛，這次生病，才與父母變得比較像家人。

訪談曝光後，有部分網友翻找過去趙露思與父母的相關片段，發現她常曬出與家人的溫馨互動畫面，也曾分享父親親自送她上學的故事、直播時父親曾不小心入鏡，父女互動有愛、也有影片顯示她與母親感情好，甚至一起拍視頻記錄生活。這些影片讓不少網友質疑批評：「說好也是妳，說不好也是妳，這人真的戲太多了，太敗好感」、「明明生活無憂，還說這種話，是不知足嗎？」

趙露思常曬出與家人的溫馨互動畫面」。(取材自微博)

「小小的勇氣」節目開播後，有網友發現其中趙露思詢問山區孩子「是否拍過藝術照」，被質疑脫離現實，評價老爺爺「自私」則被認為貶低傳統手藝人的選擇，言論被指「不知民間疾苦」，缺乏對弱勢群體的同理心，原片從80分鐘刪減到74分鐘。