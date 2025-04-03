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「浪姐6」吳宣儀彩排體力不支 暈厥癱軟在地嚇壞人

娛樂新聞組／綜合報導
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吳宣儀曾以南韓女團宇宙少女身分出道。(取材自微博)
吳宣儀曾以南韓女團宇宙少女身分出道。(取材自微博)

想要當陸綜「乘風2025」（簡稱浪姐6）的「浪姐」不是一件簡單的事，為了呈現最好的舞台效果，姐姐們莫不使出渾身解數練歌練舞；曾以南韓女團宇宙少女身分出道的大陸女星吳宣儀，在彩排過程中，疑似體力不支昏倒，被工作人員抱下台，狀況看起來很緊張。

吳宣儀擁有堅強舞蹈實力及甜美嗓音，人氣一直以來居高不下。據悉，吳宣儀為了有亮眼表現，不斷加緊練習，而且幾乎沒有進食，要求自己記好舞步後才能夠踏實吃飯。日前彩排到凌晨3點時，她疑似體力不支在舞台上昏厥，嚇壞在場所有人。

來源：YouTube

綜合媒體報導，流傳的彩排影片顯示，當時穿著大衣的吳宣儀，在舞台上拖著緩慢的步伐行動，疑似冷到連走路都有困難。彩排結束後，她突然癱軟在地，最後在大批工作人員抱下台。

影片引發熱議，粉絲心疼不已留言，「好心疼吳宣儀，換來的卻是被吸血」、「希望節目組能公平對待每個參賽的姐姐」，言語中除了不捨吳宣儀累壞，也認為吳宣儀的付出與其節目表現不成正比。

節目組事後聲明，表示吳宣儀是因為天氣寒冷，能量消耗過大，導致體力透支，造成身體不適。目前吳宣儀的身體狀況已經恢復，節目組承諾會持續關注吳宣儀的健康。

另「中國藍新聞」報導，吳宣儀在錄製節目「乘風2025」時，要求完美舞台而辛苦訓練，為了記住舞蹈動作，甚至不吃飯。吳宣儀在節目中透露，「記好了才能踏實吃飯，不然沒胃口」。

吳宣儀在彩排過程中，疑似體力不支昏倒，被工作人員緊急抬下台。(視頻截圖)
吳宣儀在彩排過程中，疑似體力不支昏倒，被工作人員緊急抬下台。(視頻截圖)

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