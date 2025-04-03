港三級片女星淡出娛圈 荷鋤、插秧、採筍樂當農婦

49歲港星麥家琪曾拍過多部三級片。(取材自微博)

49歲港星麥家琪拍過多部三級片，更因與吳彥祖合作「偷窺無罪」，以驚人大尺度場面走紅，成為一代豔星，不過在2006年嫁給律師丈夫後就淡出影壇，專心在家相夫教子，近年她開設抖音 與粉絲互動，更展開務農的生活，完全拋開過去的明星包袱。

麥家琪3月25日拍影片透露，到廣東鄉村體驗農家生活。畫面中，她搭配草帽、拖鞋，扛起鋤頭往農田走去，造型簡單樸實。接著她赤腳走在農田裡，並跟隨農民一同彎腰、插秧，麥家琪興奮表示：「春耕，我來啦！期待我第一塊田的收成。」

麥家琪下鄉體驗農家生活。（取材自抖音）

除插秧，麥家琪也跟著朋友到山裡採竹筍，一邊爬山一邊彎下身找竹筍、拔竹筍，她生火、烹煮收穫的春筍，她大讚：「不吃春筍不知春滋味，又是一年吃筍好時節。」

一系列農家影片曝光後，粉絲忍不住讚賞：「這哪像港姐，分明是經驗豐富的種田能手」、「誰會想到田裡插秧女子是大明星，太接地氣了，非常真實」；不過也有人質疑是不是擺拍而已，麥家琪則高EQ回應：「六月份收成直播，記得關注我啦」。

麥家琪下鄉體驗農家生活。（取材自抖音）

麥家琪1993年參加港姐選拔，卻因裸照事件無緣進入前五強，所幸她被導演相中以電影「男兒當入樽」出道，隨後拍攝不少大尺度電影，並以「偷窺無罪」、「光頭豔姬」（港譯「龍虎砵蘭街」）令人印象深刻。不過，2006年嫁給律師王國豪後，陸續誕下2子1女，就鮮少出現在螢光幕前，2019年才開始透過抖音與粉絲分享生活。麥家琪近年轉戰內地發展，不僅活躍於社交平台，更嘗試直播帶貨，身材被不少毒舌網友批評「開始下垂」，為此她下定決心開始積極健身，經過一段時間的努力，不僅變得纖瘦，身材更回復年輕時的緊緻線條。