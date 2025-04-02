L.A. Boyz罕見合體 「音浪」男神鬢角灰白變L.A. Uncle

L.A. Boyz合體看球賽。 （取材自Instagram)

黃立成、黃立行兄弟與表弟林智文組成的嘻哈團體L.A. Boyz於90年代紅極一時，團體解散後3人各自發展，昨（1）日林智文於社群驚喜曬出3人看球賽合照，網友紛紛嗨喊「合體了」、「好感動」，讚3人看起來狀態很好。

噓！星聞報導，L.A. Boyz於1997年解散，二哥黃立行於2000年重回台灣樂壇發片，以solo歌手活動，直到2008年發行了6張專輯，而他2003年發行的「音浪」更是紅極一時，至今其中歌詞「音浪太強～不晃會被撞到地上」仍讓人朗朗上口。不僅推出音樂作品，他參演電影，影視都有成績。

L.A. Boyz成員黃立行(左)、林智文(中)、黃立成(右)在90年代時的青澀模樣。(本報資料照片)

不過黃立行自2017年出演而電影「綁架者」後幾乎已淡出演藝圈，他與大陸女星徐靜蕾的愛情長跑多年，一度傳秘婚生女，也都未特別回應，近況讓人好奇，而大哥黃立成於2003年以團體「Machi」殺回演藝圈，之後還擴展事業版圖創辦直播平台、虛擬版權交易平台，表弟林智文則曾參與Machi，也在台表演，但活動時間並不長，而他就學攻讀醫學院，如今為骨科 醫生。

今表弟林智文突曬出看球賽合照，大哥黃立成也在，三人合體掀起回憶殺。照片中黃立行戴著帽子，鬢角露出灰髮，大哥黃立成與表弟林智文都蓄鬍，網友笑稱三人如今已是L.A. Uncle，不過成為熟男大叔的三人看來狀態極佳。