高齡+剖腹 張檬預告月子坐百天 遭酸像伺候祖宗

即將臨盆的張檬說自己要坐滿100天的月子。（視頻截圖）

36歲大陸女星張檬因演出「倚天屠龍記」、「夏家三千金」、「天涯明月刀」成名，目前懷孕36周的她發文分享，表示因高齡剖腹產，決定將月子坐滿100天。

張檬過去曾深陷小三爭議、整形風波，重挫演藝事業，2022年與男團「至上勵合」韓籍成員金恩聖結婚，終於迎來自己的幸福，一心想當媽的她，歷經3年備孕，始終無法順利懷孕，直到透過人工受孕、試管，去年9月宣布成功懷孕，目前即將臨盆的她，在懷孕35周最後一次產檢時，因有宮縮情況，且胎兒臀位繞頸，被醫生告知無法順產，必須採剖腹產，為此讓她對剖腹產感到害怕緊張。

為身體健康考量，張檬近日拍影片提到選擇到香港 生產，並決定坐100天月子，據陸媒報導，張檬產後將入住深圳某高級月子中心，選定最豪華的56天套餐，包括專業護理24小時服務及百日護士隨行，總價約百萬人民幣(約13.7萬美元)，她表示，坐月子是女性一生中最重要的階段，必須給予足夠的重視和照顧，坐滿100天的月子，在調養身體的同時，也學習新手爸媽該具備的養娃技能。

張檬做出坐月子100天瞬間登上微博 熱搜，引來網友紛紛留言，有人支持她的選擇，直呼產後調養真的不能馬虎，但也有網友羨慕「有錢好辦事」，留言酸「你有那條件，坐一千天都沒人管你」、「坐一年也行」、「坐一輩子也沒人管你」、「老公像伺候祖宗一樣」。