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殺青宴玩過頭？虞書欣水淋導演 挨轟職場霸凌

娛樂新聞組／綜合報導
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虞書欣星運亨通，新劇一部接著一部拍。(取材自微博)
虞書欣星運亨通，新劇一部接著一部拍。(取材自微博)

大陸女星虞書欣主演的「噓，國王在冬眠」前不久才大結局，她又有新劇「雙軌」在泰國殺青。不過，虞書欣被拍到在殺青宴上朝導演頭上潑灑液體，有網友指潑的是奶茶，引發「不尊重人」抨擊。雖然導演跳出澄清「潑的是乾淨的水」，但質疑聲浪仍未消停，甚至傳出是趙露思的粉絲造謠，引爆雙方人馬吵翻天。

憑藉「蒼蘭訣」、「永夜星河」等劇走紅的95後小花虞書欣，這兩年星運亨通，新劇一部接著一部拍，近日又馬不停蹄演出于中中執導的現代劇「雙軌」，雖然拍攝過程一度傳出停拍，但該劇還是順利殺青。不過，殺青儀式上，虞書欣的一個動作卻引發不小爭議。

根據網傳影片可見，虞書欣當時手拿一個塑膠瓶，嘻嘻哈哈奔向導演于中中，並趁對方不注意當頭潑下，一旁的工作人員看了紛紛大笑。但是，看似歡樂的畫面卻被某些網友質疑，虞書欣潑的液體是奶茶，並砲轟她的行為太不尊重人，根本是職場霸凌。據悉，抨擊虞書欣的正是趙露思的粉絲。

這樣的說法引爆虞書欣粉絲不滿，認為是有人故意造謠黑她，還吐槽「可能是自擔綜藝太苦了，看不得别人快樂」，雙方粉絲掀起激烈口水戰。

對此，導演于中中發文為虞書欣澄清，「潑的都是乾淨的水，請大家放心，遇水則發祝福新戲大發」。據悉，因為「雙軌」在泰國取景，互相潑水是為了討吉利，導演于中中甚至從2樓整桶往虞書欣身上倒，相關視頻也在網上瘋傳。

虞書欣被拍到在殺青宴上朝導演頭上潑灑液體。(取材自微博)
虞書欣被拍到在殺青宴上朝導演頭上潑灑液體。(取材自微博)

虞書欣 趙露思 泰國

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