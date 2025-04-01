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隔空放閃？章若楠現身汪蘇瀧演唱會 甜唱與白敬亭定情曲

娛樂新聞組／綜合報導
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章若楠現身汪蘇瀧的演唱會，引爆現場氣氛。(取材自微博)
章若楠現身汪蘇瀧的演唱會，引爆現場氣氛。(取材自微博)

大陸女星章若楠和白敬亭合作「難哄」後晉升新一代女神，該劇雖然已經播畢，但熱度不減，尤其關於兩人「假戲真做」的話題，更是炒得沸沸揚揚。近日，章若楠忙裡偷閒欣賞歌手汪蘇瀧的演唱會，被發現一起跟著全場上萬觀眾大合唱「難哄」插曲「像晴天像雨天」，她還被眼尖網友發現身上出現白敬亭的應援色「藍色」，疑似隔空放閃白。

近日，汪蘇瀧在北京鳥巢舉辦了「十萬伏特」巡迴演唱會，章若楠驚喜現身觀眾席。有網友發現，她戴著繡有SPORT字樣的藍色棒球帽，身穿有著藍色衣領的T恤，被指「偷偷藏著白敬亭的應援色」。當天汪蘇瀧特地在台上演唱自己創作的「難哄」插曲「像晴天像雨天」，浪漫音樂瞬間融化現場所有觀眾。

汪蘇瀧還在舞台上特地提到章若楠劇中的名字，「聽說溫以凡來了」，而章若楠也被發現一起跟著全場上萬觀眾大合唱，氣氛相當熱烈。有網友說，「溫以凡唱和桑延的定情曲，就差男主沒來了」、「『難哄」最佳售後服務」、「這『夢幻聯動』太讓人感動了」。

演唱會後，章若楠也在微博發文，並曬出現身演唱會的剪輯影片，寫道「太太太太太開心啦！！！！謝謝瀧哥，巡演一切順利」。

章若楠 微博

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