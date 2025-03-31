張國榮逝世22年 青澀照曝光「最帥哥哥」

張國榮1982年的演出的「烈火青春」在高雄電影館重映。(高雄電影館提供)

一代巨星「哥哥」張國榮 逝世22年，2003年4月1日於中環文華東方酒店輕生離世，令萬千「哥迷」至今痛心不已。文華東方酒店側的雪廠街昨晚（31日）已有約30至40組花束，直至深夜仍有零散歌迷在場懷念永遠的偶像。警方於行人道坐官制，分隔悼念人士。

昨晚很多歌迷在現場放著懷念張國榮的字句和他生前的照片，「念念不忘張國榮」、「永遠記得張國榮」。也有歌迷以張國榮昔日作品製作紀念物品來懷念他，在衣服和物品印上「哥哥，我們永遠寵愛你」，以及「誰能代替你地位」等，就算他過世22年仍永遠活在影迷心中。

「哥哥」是張國榮暱稱，名字的來由其其實是當年他拍攝「倩女幽魂」時女主角王祖賢在片場以「哥哥」稱呼張國榮，於是身邊的人也跟著喊，另有一說是他曾和林青霞 合作「白髮魔女傳」，試裝時張國榮看到林青霞脫口而出：「姐姐你好美！」林青霞則自然回他：「哥哥你也好美！」

高雄市電影館在4月推出經典重映，將會重映張國榮的經典作「烈火青春」、「東邪西毒」。張國榮在1982年所演出的「烈火青春」，飾演青澀、深陷喪母憂愁的Louis，但該片當年因大膽、帶有異色前衛的情節與畫面，勒令刪減修改後才能放映，張國榮與其他三位主演葉童、湯鎮業、夏文汐也被蒙上了三級片與禁片演員的陰影。

然而，這卻掩蓋不住本作以及張國榮耀眼的可能，直到隔年張國榮推出「風繼續吹」專輯後大紅，更在1984年專輯「Leslie」中以「Monica」打破樂壇既往抒情的風格調性，輕快激情的詞曲之間，勁歌樂舞跳動鮮豔的青春示愛，劃破了另一道熱潮形象。

張國榮後來演出王家衛 的「東邪西毒」，則是展現他從懵懂無知，在被傷害後而沉澱躲避的成熟。他在片中飾演「歐陽鋒」。他在片中恨得狠毒、愛得瘋癲，遊走在關係之間，這名角色正是集結了所有悲劇的核心，一些陰暗詭異、一些冷淡執著，多重且複雜的性格因此展開，也正是張國榮的表演和自身魅力，從容說出那句「當你不能夠再擁有，你唯一可以做的，就是令自己不要忘記。」至今仍是讓人難忘。

四月高雄市電影館「雙重經典」選映譚家明導演「烈火青春 4K修復導演版」與王家衛導演「東邪西毒：終極版」，以不同時期張國榮精湛表演重溫上世紀的香港，並看此二名新浪潮以及承襲後新浪潮養分的代表性作者，如何看待影像反動、反傳統敘事、拼貼零碎情緒，帶入濃厚自我意識的精神，更完美貼合張國榮獨一無二的銀幕魅力，伴隨他演藝與生命進展的形象，扣合電影中角色不朽的可能。