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張檬求子3年終懷孕恐無法順產 網友竟說：當小三果報…

娛樂新聞組／綜合報導
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張檬和韓籍丈夫金恩聖將迎來第一個孩子。(取材自微博)
張檬和韓籍丈夫金恩聖將迎來第一個孩子。(取材自微博)

36歲大陸女星張檬因演出「倚天屠龍記」、「夏家三千金」、「天涯明月刀」等劇為觀眾熟知。目前，懷孕35周的她正準備生產，沒想到最後一次產檢時，卻被告可能「無法順產」，讓她最後恐怕得面臨剖腹產選擇。

張檬2022年與男團「至上勵合」韓籍成員金恩聖結婚。一心想當媽的她，卻一直無法順利懷孕，直到透過人工受孕、試管等方法，終於在去年秋天懷孕，漫長的備孕三年終於有結果。

近日，懷孕35周的她在最後一次產檢時，被醫生告知，腹中寶寶「依然是臀位」，甚至有臍帶繞頸狀況，加上她又是高齡產婦，可能無法自然產，但她對剖腹產又感到害怕和緊張。

張檬分享緊張的心情後，有網友要她安心、不要緊張，並祝福她生產順利，寶寶平安長大。另一方面，也有網友不買帳，挖出她當小三過往，認為不管是難懷孕還是有可能剖腹產，都是「當小三的果報」。

據悉，張檬過去2015年曾介入女星劉雨欣的婚姻，2018年，雙方上演大合解，事件一度平息。但沒想到的是，時隔兩年後，張檬再度PO道歉文，「感謝她當年的大度和寬容，我已經為我的年少輕狂付出代價」，此舉卻讓對方不滿，痛批張檬「又拖我出來消費」，一度引起熱議。

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