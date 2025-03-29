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劉詩詩「准水竹亭」被讚天選 白敬亭「正當防衛」身陷殺人疑雲

記者趙大智／即時報導
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劉詩詩新作「淮水竹亭」。(劉詩詩工作室提供)
劉詩詩新作「淮水竹亭」。(劉詩詩工作室提供)

愛奇藝國際版除「GOOD DAY」、「化外之醫」、「念無雙」外，還有眾多新作即將上線，其中以古裝女神劉詩詩以及「難哄」的白敬亭最令人期待。

劉詩詩在「淮水竹亭」中飾演東方淮竹，自開拍以來便被網友大讚為「天選淮竹」，溫婉動人的氣質與原作漫畫角色高度契合。該劇不僅有劉詩詩坐鎮，配角陣容也很華麗，包括翟瀟聞、侯明昊、丁禹兮、陳宥維，女演員陣容則有因「難哄」暴紅的章若楠，以及沈月、孟子義，還有女團成員周潔瓊、吳宣儀等人，共同打造視覺與情感交織的盛宴。

劉詩詩古裝女神地位穩固。(愛奇藝國際站提供)
劉詩詩古裝女神地位穩固。(愛奇藝國際站提供)

劉詩詩角色定妝照。(劉詩詩工作室提供)
劉詩詩角色定妝照。(劉詩詩工作室提供)

近期憑「難哄」再創演藝高峰的白敬亭，將顛覆以往形象，在「正當防衛」中挑戰與前作截然不同的角色，與高葉、張魯一聯手主演，該劇以法律概念為切入點，剖析錯綜複雜的案件，展現法律與人性的較量。高葉飾演氣場強大的檢察官，白敬亭則詮釋身陷殺人疑雲的李沐風，雙強對決的戲碼備受關注。

白敬亭主演「正當防衛」。(愛奇藝國際站提供)
白敬亭主演「正當防衛」。(愛奇藝國際站提供)

成毅繼2022年「蓮花樓」後，再度挑戰全新武俠題材，在「赴山海」中飾演熱愛武俠小說的現代人，意外進入系統世界，成為神州奇俠中的主角蕭秋水，開啟驚險刺激的冒險之旅。此外，他還在「狐妖小紅娘王權篇」中化身斬妖除魔的王權富貴，與李一桐飾演的蜘蛛精清瞳上演一段跨越種族界限的動人愛戀。

「國民哥哥」陳哲遠則攜手李沁主演古裝劇「一笑隨歌」，講述曾射中皇子的女射手在失憶後與皇子重逢，從仇敵關係演變為相知相惜的浪漫故事。

今年作品不斷的白鹿，也展現驚人的戲劇能量。繼年初的「白月梵星」，以及目前熱播的「北上」後，她還有一部備受期待的作品「衡門有狐-臨江仙」待播。在劇中，白鹿飾演四靈仙尊李青月，與曾舜晞飾演的大成尊者白九思上演一場糾葛深重的愛恨情仇。兩人在相愛相殺間歷經試煉，最終攜手化解誤會拯救蒼生。

李沁（左）、陳哲遠主演「一笑隨歌」。(愛奇藝國際站提供)
李沁（左）、陳哲遠主演「一笑隨歌」。(愛奇藝國際站提供)

劉詩詩 白鹿 章若楠

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