陳德容「浪姐6」發脾氣挨轟退賽 舞姿「糟透了」嚇到鄧萃雯

陳德容以50歲之姿參加「浪姐6」。(摘自微博)

陳德容和侯佩岑是中國大陸芒果台「乘風2025」（簡稱浪姐6）唯二台灣藝人，其中陳德容近日引發爭議，除了跟專業歌手王蓉發生爭執，她如幼稚園程度的舞蹈動作，連港星鄧萃雯瞠目結舌，網友毒舌「退賽吧姐，別難為自己了」、「人菜脾氣還不小呢」。昨晚陳德容謙虛發文致歉：「我也不滿意自己的表現。」

今年50歲的陳德容以「梅花烙」、「一簾幽夢」走紅，是「瓊女郎」代表。她加入「浪姐6」備受矚目，擔任小組隊長，但因為跟不上隊員舞蹈動作，進度嚴重落後，雖然隊員仍很客氣請她回家多練，但她惱羞成怒下開始發作，「我是有脾氣的人」、「我火大了」，最後直接對著王蓉說：「還是妳當隊長，我讓給妳！」現場極度尷尬。

之後陳德容在「免我蹉跎苦」舞台中頻繁忘詞、動作生疏，鏡頭多為遠景或特寫迴避，導致小組成績墊底。而隊員王蓉廣受好評，卻在一公後遭淘汰，網友炸鍋批評：「實力差還當隊長，還忘詞，明明該被淘汰，卻把有實的王蓉淘汰了，這季浪姐真的爛透了！」

而當陳德容跳舞時，侯佩岑依舊甜笑鼓掌，鄧萃雯臉上露出驚愕表情，網友形容「港星力氣都用在演戲，私下不著重表情管理」。而相關爭議持續發酵，有觀眾認可她直面不足有勇氣，認為社會對她過於苛刻，但也有聲音質疑，指她早年演藝順遂導致抗壓能力弱，缺乏團隊責任感。

鄧萃雯（右）的表情耐人尋味，左為侯佩岑。(摘自微博)

陳德容在昨文也發文，姿態很低，「50年來跳舞零基礎的我好像完全沒有對舞台的掌控力…我理解王蓉的著急，但我的能力怎麼樣都解決不了這個問題，我自己也很崩潰」，最後以「陳德容會努力的」告終。

陳德容全文如下：

「一公表演結束了，接受大家的批評。說真的，我也不滿意自己的表現。

在參加節目之前，我心裡已經做好了準備，確實我的唱跳能力有限，可能會遇到困難，但那個時候，困難還是個寬泛的概念，直到『免我蹉跎苦』的出現，困難變得具象化，變成了每時每刻都要面對的難題。我的四肢不是很聽話、我好像沒辦法把唱和跳同時處理好、50年來跳舞零基礎的我好像完全沒有對舞台的掌控力。

短短幾天里，我好想趕快把自己「重新鍛造」去消化這些東西，加練，加課，一遍遍的練習過後呈現出來的效果卻依舊不如人意。我不知道怎麼去描述我跟不上的時候內心的慌亂，也確實是一個不夠稱職的隊長，我理解王蓉的著急，但我的能力怎麼樣都解決不了這個問題，我自己也很崩潰。

在備採間，在練習室，我真的很想梳理好這些情緒和能力，也很開心最後我們三能夠完全直面這一切。我知道如果換了其他姐姐這個舞台可能會更好，但這也是我盡了全力的呈現。

我與大家一樣期待著成為在舞台上非常厲害的姐姐，也很珍惜可以和姐姐們一起乘風破浪的機會，陳德容會繼續努力的。」