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2018年一齣戲像「明星孵化器」 6明星現在全爆紅

娛樂新聞組／即時報導
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關曉彤在「鳳囚凰」劇中挑戰雙重角色。(取材自微博)
關曉彤在「鳳囚凰」劇中挑戰雙重角色。(取材自微博)

2018年大陸古裝權謀劇「鳳囚凰」最近掀起一波回憶殺，這齣戲可說是當時製作人于正一手打造的「明星孵化器」，劇中六個新人關曉彤、宋威龍、白鹿趙露思、許凱、吳謹言，如今全都火了。

udn STYLE報導，關曉彤在劇中挑戰雙重角色，詮釋公主與刺客的身份錯置；白鹿一人分飾女將軍與心機女子展現精湛演技；當年趙露思則以「鳳囚凰」作為出道作，飾演心機美人馬雪雲，戲份雖較少卻靈氣逼人，播出當年便因「馬雪雲墜樓」一幕登熱搜，成為讓人恨不了的可憐惡角！

「鳳囚凰」是趙露思出道作，因演技驚艷成為讓人恨不了的可憐惡角。(取材自微博)
「鳳囚凰」是趙露思出道作，因演技驚艷成為讓人恨不了的可憐惡角。(取材自微博)

主演關曉彤則曾在訪談中透露，「鳳囚凰」讓她學會「用眼神演戲」的功夫，有場戲還因為情緒拿捏難度太高，NG了七次以上，「那場戲是角色內心最崩潰的時刻，不能靠表情，只能靠眼神去演恨與心碎。」這對過去以活潑形象為主的她來說，是一大轉型與挑戰。

白鹿在「鳳囚凰」分飾兩角。(取材自微博)
白鹿在「鳳囚凰」分飾兩角。(取材自微博)

白鹿也坦言，首次一人分飾個性極端的兩角讓她壓力爆棚，「霍璇與樂蕴完全是兩個靈魂，我常常拍到一半會問自己：我現在到底是誰？」而宋威龍則曾笑說，容止這角色「表面清冷，實則瘋批」，要同時演出「愛得克制又藏著算計」，成為他最具突破的一次古裝演出。

「鳳囚凰」可說是當時製作人于正一手打造的「明星孵化器」，關曉彤、宋威龍、白鹿、趙露思、許凱、吳謹言如今全是在陸劇擔綱主角的人物，難怪于正能自信地說：「我用新人必火。」

吳謹言在「鳳囚凰」中演出。(取材自微博)
吳謹言在「鳳囚凰」中演出。(取材自微博)

當時「鳳囚凰」不僅是關曉彤在20歲時首部擔綱古裝大女主，更讓當年18歲的宋威龍初嚐人氣高峰，也為《延禧攻略》班底吳謹言、許凱奠定基礎。觀眾驚呼：「一部劇預言了半個娛樂圈未來！」

「鳳囚凰」講述南朝劉宋年間，刺客朱雀（關曉彤 飾）假冒山陰公主潛入宮廷，與冷面門客容止（宋威龍 飾）在愛與權力中周旋的故事。劇情橫跨南北朝，權謀、愛情、江湖與家國糾葛一應俱全。關曉彤飾演的女主角外貌清新、演技層次豐富，與宋威龍搭檔火花十足。

白鹿 趙露思

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