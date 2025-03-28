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王寶強新戲抄美劇？「棋士」 神巧合「絕命毒師」

娛樂新聞組／綜合報導
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王寶強在「棋士」中飾演的是圍棋老師。(取材自微博)
王寶強在「棋士」中飾演的是圍棋老師。(取材自微博)

憑藉「人在囧途」、「唐人街探案」、「八角籠中」等站穩影壇地位的大陸男星王寶強，近日回歸電視圈，主演「棋士」，並首次擔任監製；沒想到新劇開播沒多久，就捲入抄襲風波，不少觀眾發現，「棋士」愈看愈像經典美劇「絕命毒師」(Breaking Bad)，尤其是角色人設和劇情，簡直如同「孿生兄弟」。

「棋士」講述21世紀初的南方城市，一個普通的圍棋老師崔業（王寶強飾）因一場意外捲入罪案，逐步走向犯罪，被身為警察的哥哥崔偉（陳明昊飾）窮追不捨，兄弟二人黑白殊途的故事。

王寶強這次不再扮演憨厚樸實的小人物，而是雙面複雜的高智商「棋手」，他坦言，「等了很久才等到崔業這個角色」。

隨著劇情推進，不少網友發現，「棋士」愈看愈像經典美劇「絕命毒師」。有人列出兩劇相似之處，包括核心背景都是老實人因為意外被迫捲入罪案，王寶強飾演的是圍棋老師，「絕命毒師」男主「老白」是化學老師。

而兩位男主角都有一個叛逆兒子、老婆都要鬧離婚，重點是也都有一個親戚是警察，他們之所以走上犯罪道路，皆受到家庭影響。更巧的是，王寶強和一名年輕搶劫犯成為搭檔，「絕命毒師」男主則和賣毒品的小弟合夥犯罪。

種種「神巧合」讓不少網友大呼，「『致敬』得有點太明顯了」、「像是把別人的五官挪到了自己臉上」，還有人吐槽，「不如直接改名『絕命棋師』」。至今劇組尚未對抄襲風波做出公開回應。

「棋士」男主人設和美劇「絕命毒師」相似度高。(取材自IMDb)
「棋士」男主人設和美劇「絕命毒師」相似度高。(取材自IMDb)

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