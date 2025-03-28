吳謹言「一家三口」首度曝光 光速回歸有原因

吳謹言「光速回歸」被指是為了賺錢養家。(取材自微博)

大陸女星吳謹言和男星洪堯昔合作「延禧攻略」相識，去年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕，但夫妻倆從未證實傳聞。不過，日前有狗仔拍到吳謹言與洪堯現身醫院，兩人還推著嬰兒車，似乎證實傳言為真。

吳謹言懷孕後期肚子大到讓網友直呼「快生了」，外界認為夫妻未否認懷孕，顯然就是「公開的秘密」，2月時更盛傳吳謹言已經生了，而且可能早在去年11月就生了，還稱生的是女兒，現在應該已四個月大，但夫妻倆始終沒有證實。

近日，大陸知名狗仔「吃瓜少女張小寒」拍到吳謹言與洪堯現身醫院，洪堯推嬰兒車，吳謹言隨行，緊牽著洪堯手往停車場方向前進，兩人與保母一起照顧新生兒。之後有一名女醫生出現，吳謹言和醫生傾談，過程中她撫摸自己肚皮，似乎是在交流產後恢復的事情，結束後他們就進入電梯。

據了解，這是吳謹言一家三口第一次被狗仔拍到。只見吳謹言身材恢復迅速，小腹平坦，整個人狀態極佳。

吳謹言在短時間內積極瘦身，據悉是為了新劇做準備。有網友猜測她之所以「光速回歸」，是有原因的。

首先，她生產前談好的戲約若再拖下去，恐會遭人頂替；此外，相較洪堯，戲約不斷的吳謹言可說是家中主要經濟來源，尤其在生了孩子之後，開銷勢必變大，她必須趕緊復出賺奶粉錢。