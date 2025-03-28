張家輝宣傳新戲廟街擺攤 劉俊謙大秀裸臀

陳法拉（右）笑稱一直想與張家輝合作。(圖／甲上提供)

香港 影帝張家輝最新自導的作品「贖夢」，日前於香港舉辦首映會，張家輝率劉俊謙、陳法拉、袁富華等眾演員現身，而日前他為宣傳電影，更以片中角色「蔡辛強」為名開設Threads 與網友互動，張家輝呼籲大家在謝票時千萬不要大叫「蔡辛強」，免得引出危險人物。

張家輝日前為了宣傳「贖夢」頻出奇招，不僅以片中角色「蔡辛強」為名開設Threads與網友互動結交「脆友」，日前還以「蔡辛強」扮相現身廟街與民眾互動，親和力十足。在首映會上被問及此事，張家輝幽默回應那個人不是他，並說：「（廟街擺攤）我其實很反對的，這樣太cheap（廉價）了。」

另外，張家輝這次為新片再開金口，演唱主題曲「永遠的失眠」，現場被問是否有機會再當歌手，甚至角逐「叱吒樂壇生力軍男歌手」，他則無奈笑說：「不要搞我啦，我拍電影就好了。」不過一旁的陳法拉則稱讚劉俊謙是跳舞高手，常在片場跳舞，舞技非常讚。

「贖夢」不僅由影帝張家輝領銜主演，還有當紅男神劉俊謙強勢助陣，曾於電影「幻愛」中罹患思覺失調症的他，這回身分調換飾演負責醫治張家輝的精神科醫生，兩人有不少精采對手戲。談及演出心情，劉俊謙表示：「我原本以為壓力會很大，但家輝哥給我莫大的信任，拍攝時一起激盪產生各種靈感，覺得相當好玩。」

片中劉俊謙更為藝術犧牲，有背面全裸的露臀鏡頭，讓導演張家輝非常感激，還開玩笑說劉俊謙下次可能會露「正面」，劉俊謙驚訝笑回：「你竟然這樣說！我都是按照劇本來演，演員的身體就是表演的工具，如果劇情需要，我就會去做。」