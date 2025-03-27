自降身價？丟臉？ 劉曉慶首演短劇挨批 她卻堅持「做自己」

劉曉慶演短劇引來不少質疑，但她堅持做自己。(取材自微博)

73歲中國女星劉曉慶出道超過40年，演過無數影視劇，尤其逆齡演出「武則天」，劇中嬌美模樣，更是讓人讚嘆。現今流行網路短劇，劉曉慶也跟風演出，在「萌寶助攻：五十歲婚寵」和小37歲的男演員演夫妻。但有網友質疑她「自降身價」，還有朋友說她演短劇「丟臉」，對此，劉曉慶卻有自己的看法。

雖然短劇市場興起，但仍然有許多人看不上短劇。自從劉曉慶拍攝短劇消息曝光後，引來不少關注，有人認為她是自降身價，而在劇中與她演對手戲的男星耿大勇則透露，劉曉慶的周遭朋友對於她拍攝短劇覺得她很丟臉，但她卻並不在乎，而是堅持做自己。

劉曉慶曾在受訪時強調，如果不演短劇，再不拍電影，那她的演技怎麼能顯示呢？並認為自己在每一個時代都在風口浪尖上，說不定可闖下一片新天地。

眾所周知，劉曉慶向來保養有術，絲毫看不出實際年齡，她曾表示，今年計畫要拍10部網路短劇，果然說到做到，不僅在劇中「逆齡」演50歲女主角，老公年紀更是和兒子差不多，不少網友直呼「根本是母子戀」。

據了解，「萌寶助攻：五十歲婚寵」是劉曉慶第一部短劇，講述50歲女企業家江月琴（劉曉慶飾）與37歲霸總（耿大勇飾）因「萌寶」結緣的愛情故事，瞄準中老年「銀髮經濟」，結合「瑪麗蘇」甜寵元素，播出後引起廣大反響。