我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

鹿晗、關曉彤前後去寺廟 網興奮「金童玉女」沒分手

娛樂新聞組／綜合報導
鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)
鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)

大陸知名男星鹿晗，2017年高調認愛小7歲的女星關曉彤，兩人圈內公認「金童玉女」，今年是兩人交往的第8年，早前盛傳他們已經分手。近日，鹿晗就被網民偶遇現身河北石家莊某寺廟拍攝，而關曉彤被偶遇現身四川樂山大佛禪院，雖不是同一日現身，但二人巧合都去了寺廟，令不少網民覺得他們還未分手，而且有圈內製作人更公開透露他們目前並沒有分手。

香港01報導，從網上曝光的照片可見，現身石家莊某寺廟拍攝的鹿晗身穿粉色系皮衣搭配牛仔褲，五官精緻，皮膚白皙，整個人狀態不錯，似乎沒有受到最近分手傳聞影響。而在日前，關曉彤被發現頭戴Cap帽現身四川樂山大佛禪院，疑是私人行程，從曝光照片所見，她在寺廟工作人員帶領下進行活動。

報導稱，鹿晗和關曉彤雖不是同時間現身同寺廟，但都在寺廟進行活動，令網民們認為太巧合了，總覺得他們根本沒有分手，至今亦沒有就事件對外作出任何回應。知情人士透露，關曉彤近年頻繁造訪寺廟，更在採訪中強調「永遠信賴自己」，展現從「國民閨女」到事業女強人的蛻變。

據報導，有內娛製片人在日前談及鹿晗及關曉彤之事時，他就公開表示他們二人目前還沒有分手，一舉一動都備受關注。

鹿晗 香港

上一則

劉詩詩秀螞蟻腰「美出新高度」 網：年齡只是數字

下一則

連日遭網暴 曾國城喊冤：沒說過挺黃子佼

延伸閱讀

沒有分手？這對「金童玉女」巧合現身寺廟

沒有分手？這對「金童玉女」巧合現身寺廟
曾出現不明抖動…熊貓「福寶」靜養百日後 首次見客

曾出現不明抖動…熊貓「福寶」靜養百日後 首次見客
白狼餐敘選「竹聯幫主」北市警衝包廂蒐證 最終未投票

白狼餐敘選「竹聯幫主」北市警衝包廂蒐證 最終未投票
鄭爽準備復出？回應已還2.99億人民幣欠款

鄭爽準備復出？回應已還2.99億人民幣欠款

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

2025-03-24 14:41
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了