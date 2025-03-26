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唐嫣重返古裝賽道 新劇虐戀「花間令」劉學義

娛樂新聞組／綜合報導
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唐嫣重回拿手的古裝陸劇，接演「無雙神女」演技備受期待。（取材自微博）
唐嫣重回拿手的古裝陸劇，接演「無雙神女」演技備受期待。（取材自微博）

去年以王家衛電視劇「繁花」重登陸劇女王寶座的唐嫣，演技脫胎換骨，獲得全網一致好評。她與「春花焰」、「少年歌行」、「花間令」男星劉學義一起主演的古裝新劇「念無雙」，該劇陣容相當華麗，包含憑藉「掌心」、「蜀錦人家」暴紅的鄭業成、「長相思」王弘毅、「少年歌行」白澍、台灣演員陳楚河，以及「蒼蘭訣」郭曉婷等演員，讓網友相當期待此劇播出。

唐嫣2019年與竇驍主演偶像劇「時間都知道」、2020年兩人又搭檔古裝劇「燕雲台」，收視及口碑都相當慘澹，唐嫣更一度被砲轟只會演傻白甜女主，但在王家衛首部電視劇「繁花」中打磨，生動演技獲提名白玉蘭獎最佳女主角、飛天獎優秀女演員、金鷹獎最佳女主角，聲勢再上一層樓。這次「念無雙」又重回唐嫣拿手的古裝陸劇，接演「無雙神女」演技備受期待。而男主角劉學義近年主演多部爆款劇，包含「春花焰」、「少年歌行」、「花間令」等作都備受好評，這次接演有狐一族大祭司「源仲」同樣備受期待。

「念無雙」改編自作者十四郎的小說「天下無雙」，故事描述神女「無雙」（唐嫣飾演）為了取回神界寶物，下凡欲刺殺霸占寶物不還的有狐一族大祭司「源仲」（劉學義飾演），她化身人族少女「姬譚音」（唐嫣飾演）逐步接近對方，卻在過程中發現一切都另有隱情。

「念無雙」最新預告，唐嫣與劉學義一開場就戰得天昏地暗，最終以兩敗俱傷，兩族埋下世仇心結，唐嫣與劉學義在劇中相愛相殺，兩人對戰使出激烈殺招，但眼神都是眷戀，反差呈現讓兩人的虐戀顯得更有看頭。

除了劇中故事相當複雜外，「念無雙」演員相當華麗，，劇組找來鄭業成，陳楚河、王弘毅、白澍、郭曉婷、鄭希怡等實力派演員，每個演員扮演的角色也各自擁有該領域的特色，網友相當期待該劇播出。

劉學義在「念無雙」接演有狐一族大祭司「源仲」。（取材自微博）
劉學義在「念無雙」接演有狐一族大祭司「源仲」。（取材自微博）

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