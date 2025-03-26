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「天龍八部」男星突退圈 放棄打拚10年事業「不後悔」

娛樂新聞組／綜合報導
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33歲男星高泰宇，突然宣布退出演藝圈。（取材自微博）
33歲男星高泰宇，突然宣布退出演藝圈。（取材自微博）

曾演出電影「天龍八部」、「斗羅大陸」等近30部電影、電視劇的大陸男星高泰宇，事無預警宣布退出演藝圈，放棄經營10年的演藝事業，強調退圈並非結束，而是人生新篇章的開始。高泰宇退圈的消息迅速登上微博熱搜，也讓不少粉絲感到很遺憾，但更多人選擇尊重他的選擇，祝福他未來生活順利。

33歲的高泰宇2013年參加湖南衛視「快樂男聲」比賽，以帥氣外型擄獲大批粉絲，後來轉戰電影和電視圈，前事業正如日中天。在演藝圈打拚10年，他出演過「雙程」、「斗羅大陸」、「柒個我」、「青春斗」等作品，光是微博就有525萬人追蹤，是新一代戲劇男神。

高泰宇25日宣布退出演藝圈，直喊不後悔，同時在微博吐露退圈心聲，他感謝一路支持他的粉絲，特別提到那些在機場塞信給他、在超話中為他角色撰寫推薦文的觀眾，表示這份支持是他堅持多年的動力。

高泰宇透露自己自2023年後就沒接拍戲劇及電影，透露這段時間已經投入讓自己開心的行業，坦言不拍戲的日子並不後悔，他轉頭開啟了服裝品牌、投資西餐廳，「早上10點鐘的咖啡香，代替了清晨5點的通告單」，他也會去公園蹲在地上看螞蟻搬家，樂趣超過走紅毯；偶爾拍短影音，彌補不能和粉絲見面的遺憾，他強調，「娛樂圈的盛宴我提前離席，為了此生最重要的一部作品，成為自己」。

高泰宇在「雪中悍刀」飾演寧峨眉，造型十分帥氣。（取材自微博）
高泰宇在「雪中悍刀」飾演寧峨眉，造型十分帥氣。（取材自微博）
33歲男星高泰宇，突然宣布退出演藝圈。（取材自微博）
33歲男星高泰宇，突然宣布退出演藝圈。（取材自微博）

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