為「封神」極端瘦身 64歲費翔整張臉凹陷似骷髏
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久未於台灣露面的費翔，這次因「封神第二部」重返大銀幕與觀眾見面，並特別分享與烏爾善導演合作的點滴：「拍攝期間，我們對角色的投入非常深，『封神第二部』中的殷壽非常虛弱，為了呈現角色狀態，我們在排練時不斷嘗試如何以不同的姿勢伏倒、手部如何細微顫抖、如何詮釋看人的神態。我與娜然有時候會相約到導演房間，三人一起反覆討論劇本，琢磨每一個鏡頭、每一場戲，力求全力以赴，把角色都演活了。」
現年64歲的費翔為了詮釋「封神三部曲」中的紂王一角，在整個拍攝期間堅持早起去健身房鍛鍊，維持精實體格，他在片中呈現出亦正亦邪、魅惑陰沉的紂王形象，無疑成為本片的一大亮點。
費翔更透露，在拍攝「封神第二部」時，為了真實呈現紂王病入膏肓的虛弱狀態，他採取極端方式進行體態控制。他表示：「當時我刻意讓自己處於極度脫水的狀態，讓整張臉凹陷下去，甚至連眼眶也明顯下陷，使我看起來宛如一具骷髏。」
另外，費翔不僅飾演紂王，還親自為「封神第二部」配音並翻譯英文字幕，因此在正式定剪前，自己已多次觀看全片，他表示：「我對片中的每一個畫面、每一分每一秒甚至每一幀都極為熟悉，但每次觀看仍會被深深震撼，尤其是在 IMAX 上觀賞，更是全然不同的體驗！」電影「封神第二部」目前已上映。
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