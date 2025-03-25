才傳吊鋼絲意外 張凌赫新戲又險摔 網轟劇組「草台班子」

張凌赫在劇中的扮相十分帥氣，(取材自微博)

大陸男星張凌赫搭檔徐若晗主演的都市甜寵劇「愛你」，前不久才剛剛下檔，他也因此收穫「最帥中醫師」封號；拍完時裝劇的他，近日又重回古裝劇賽道，攜手田曦薇主演新劇「逐玉」，他在劇中扮演帥氣將軍，但在拍攝武打橋段時，卻不只一次傳出吊鋼絲意外，近日他又因為工作人員失誤慘摔跤，但他第一時間卻是關心其他人安危，相當暖心。

張凌赫在新劇「逐玉」中飾演落難侯爺謝征，該劇拍攝期間意外連連，先前張凌赫吊鋼絲拍打戲時，劇組被發現操作鋼絲設備接連出錯，導致張凌赫拍攝後仰墜崖戲時差點直接落地，以及騎馬時身上的鋼絲未跟上速度，導致張凌赫身上的盔甲遭拉扯，他也痛到一度低頭捂著胸口。

最新路透影片中，張凌赫拿著劍揮舞，不過拍到一半時，肩膀盔甲掉和身上鐵片掉落，而終於快要完成拍攝時，他踩著箱子往上跳，沒想到工作人員沒扶好箱子，讓他瞬間失去重心跌倒，幸好他反應快沒有受傷，但他事後不忘回頭關心工作人員安危，讓網友直呼暖心。

但劇組的接連出錯卻讓網友氣炸，怒批「劇組的誠意就是隔三差五出點小差錯，拿演員的命開玩笑是吧？」「草台班子趕緊殺青吧」。