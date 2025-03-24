郭敬明新劇片場失火 鞠婧禕摀口鼻驚逃 畫面曝光嚇壞網

郭敬明新劇片場失火，鞠婧禕(圖)一邊逃離一邊頻頻回首觀看火勢。(取材自微博)

曾被日本 媒體封為「四千年一遇美少女」的大陸女星鞠婧禕，近日忙著拍攝郭敬明編導的新劇「月鱗綺紀」。不過，該劇日前在橫店發生火災，火勢一度猛烈，郭敬明與演員們迅速撤退，鞠婧禕更被目擊摀著口鼻驚慌離場的模樣。

「月鱗綺紀」是郭敬明執導的玄幻劇，由鞠婧禕搭檔曾舜晞、陳都靈、田嘉瑞等人主演，該劇講述九尾狐露蕪衣在尋找大妖小唯的過程中，與法師武拾光、九尾狐霧妄言以及侍鱗宗的法師的寄靈結識，四人小隊開啟了冒險故事。劇中的人妖之戀讓劇情更有吸引力。

該劇在橫店拍攝時，傳出失火意外，據悉，郭敬明當時正在執導營火場景，結果火勢意外蔓延到一旁的房屋，劇組人員見狀驚慌，迅速逃離。郭敬明事後向外界表示：「人員都沒有受傷，大家都挺好的，僅有一間茅草屋被燒毀。」

相對郭敬明風輕雲淡的回應，看過視頻的網友都為該事故捏了一把冷汗。