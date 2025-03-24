觀影說劇／「獨一無二」定檔 揭張婧儀青春成長痛

張婧儀演出青春期女孩「想被理解、又害怕讓家人失望」的複雜心情。(取材自微博)

由張婧儀、陳明昊、辛雲來主演的電影「獨一無二」近日發布定檔預告，有別於刻板的青春敘事，「獨一無二」用平靜克制的鏡頭，講述了青春裡最隱密的「成長痛」，讓觀眾看到青春期女孩「想被理解、又害怕讓家人失望」的複雜心情，也看到了許多女孩成長過程中無處安放的懂事與隱忍。

北方網報導，「獨一無二」改編自法國電影「貝利葉百家」，定檔預告以女孩喻延（張婧儀飾）日常生活中常見的聲音為引，諸如爸爸（陳明昊飾）做魚雜煲的翻炒聲，媽媽（蔣勤勤飾）上菜的鬧聲，哥哥（辛雲來飾）努力練習發聲的斷續音節，還有校園裡操場的聲音與喧鬧，這些生活的聲音，構成了她每日生活的聲調。

喻延是這個聽障家庭中唯一的可以聽到聲音的正常人，於是她便成為家庭的「傳聲筒」，然而當她成為橋梁和翻譯氣的同時，她耳機裡澎湃的音樂夢想卻無人能懂。家人的愛與依賴，如藤蔓般纏繞著她，而去往更寬廣世界的渴望，也在她心裡熊熊灼燒。

據報導，「獨一無二」除了張婧儀與父母哥哥的親情主線，還有實力派演員白客、章宇加盟，此外，歐陽娜娜、陳昊森等角色也將為故事注入更多張力。

不少觀眾在看完預告後直言「爸媽從來沒罵過我，但他們的沉默讓我覺得比罵一萬句都難受」、「我從小到大都很懂事，直到有一天突然發現，我不知道自己真正想要什麼」，「喻延的夢想和痛楚，也是每一個乖孩子的青春獨白」。