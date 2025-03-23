中國首位200億導演誕生「哪吒2」再延長上映1個月

動畫電影「哪吒之魔童降世」導演餃子。（記者陳開／攝影）

據網路平台數據，電影「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）正在熱映，助餃子 導演電影票房破200億人民幣(約28億美元)。導演餃子(本名楊宇)也成為中國影史首位導演票房破200億人民幣的影人。

目前，「哪吒2」全球總票房已經突破152億元(人民幣，下同)，位居全球影史票房榜第5位，與排名第4位的「鐵達尼號」相差約12億元。

港星任達華認為，「哪吒2」的場景、中國元素足夠吸引觀眾，讓電影能在全世界都受歡迎；內容上有幽默的笑料，小朋友和成年觀眾都會被吸引。再加上與現代元素的結合，如動畫人物的型態呈現利用AI技術等，足以看出導演很聰明、團隊很會想辦法。

談到好萊塢 電影近一段時間反而在香港 遇冷，任達華認同這些大片已經「有點死板了」。他說，不是說它們不好看，只是覺得已經「死板了」，所以好萊塢電影經常拍成系列，一集兩集地拍。「為什麼最近有些電影拿了那麼多獎呢，就是因為它們不死板，能夠靈活變通，同一個場景能做出不一樣的呈現。」

3月21日，「哪吒2」官方微博宣布延長上映至4月30日：「你們的每一份陪伴，都如暖陽般照亮前路！春暖花開，繼續相見吧！」