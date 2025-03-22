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擠走肖戰、熱巴 「難哄CP」白敬亭、章若楠搶角內幕曝光

娛樂新聞組／綜合報導
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章若楠演出了溫以凡破碎又疏離的內心。(取材自微博)
章若楠演出了溫以凡破碎又疏離的內心。(取材自微博)

「偷偷藏不住」的姐妹劇「難哄」雖然已經大結局，但相關話題仍未退燒，尤其是男女主角白敬亭、章若楠的「天選桑延、溫以凡」，仍受到粉絲不斷推崇。近日有消息傳出，其實白敬亭與章若楠在接演「難哄」前，至少爆出15位明星「有望接演」消息，其中不乏肖戰迪麗熱巴、周也、宋威龍等流量大咖。

「難哄」之所以未拍先轟動，是因為趙露思、陳哲遠主演的前作「偷偷藏不住」太火，讓人對「桑稚」哥哥「桑延」和白月光「溫以凡」的故事充滿興趣。選角階段時，不少粉絲力薦自家偶像，「桑延」的提名包括肖戰、宋威龍、陳飛宇、張凌赫、翟瀟聞等人；「溫以凡」也傳出迪麗熱巴、周也、盧昱曉、王楚然、孟子義、劉浩存、楊超越等「可能人選」。

最終，白敬亭、章若楠通過層層關卡篩選，順利拿下桑延、溫以凡角色。

不過，該劇在開播之初，一度遭到書粉質疑，氣質乖順的白敬亭和小說中「輕狂傲慢、恣意矜貴」，有著天壤之別；章若楠的鄰家女孩外型也不符合原著中「漂亮到帶了攻擊性」的美。沒想到隨著劇情推進，白敬亭因好身材和清冷氣質出圈，章若楠也將溫以凡破碎又疏離的內心詮釋得十分貼切，加上兩人的超強CP感，讓「難哄」大受歡迎。

白敬亭因好身材和清冷氣質受到關注。(取材自微博)
白敬亭因好身材和清冷氣質受到關注。(取材自微博)

章若楠 迪麗熱巴 肖戰

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