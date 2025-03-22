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鏈接到其他歌手？ 李榮浩專輯又出錯 怒批音樂平台「草台班子」

娛樂新聞組／即時報導
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李榮浩發行新專輯「黑馬」可說是一波三折。(取材自微博)
李榮浩發行新專輯「黑馬」可說是一波三折。(取材自微博)

大陸知名歌手李榮浩去年底推出第八張專輯「黑馬」，沒想到新作品一波三折，今年1月間才因為印刷錯誤宣布重新製作，近日又傳出跟音樂平台合作的贈品再度出錯。他氣到在微博怒轟「網易雲音樂」，「你們既然沒有這個技術為什麼要做這件事」、「你知道那種不得不承認這世界就是個巨大的草台班子是什麼心情嗎？」罕見公開發飆。

最近，有不少購買實體專輯的歌迷與粉絲在社群媒體反映，專輯套裝中網易雲定製的NFC卡片（NFC卡片接觸手機NFC識別區後，手機屏幕會直接跳轉到網易雲音樂平台關聯的專輯頁面）存在重大問題，會錯誤鏈接到另一歌手「顏人中」的專輯頁面。

李榮浩得知後氣炸了，怒發文，「之前新專輯有錯字問題，我們對於專輯的質量進行了嚴格把控和監督，確保質量沒有問題，發貨前還隨機抽取了十本，確保本身沒有問題才允許發貨，結果『網易雲』的NFC卡片鏈接刷出來又是錯的。」

他並六問「網易雲音樂」，「你們既然沒有這個技術為什麼要做這件事？有這個技術沒有人能監督明白，為什麼要做這件事？就這麼合作的嗎？」「你知道那種不得不承認這世界就是個巨大的草台班子是什麼心情嗎？你這麼大個公司沒人去刷一下你自己製作的卡嗎？沒完了是嗎？」。

隨後，「一樣音樂」工作室發文道歉，並表示後續解決方案會及時通知大家。

據悉，李榮浩這次發片可說是一波三折，早在今年1月，李榮浩便因為專輯印刷錯誤向粉絲鄭重道歉，表示在校對過程中出現疏忽，導致專輯中少打了一個字，他並宣布銷毀錯誤專輯並安排換貨，讓他相當無奈。

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