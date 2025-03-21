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吳彥祖副業多元化 才跨足開咖啡店教英語 又開起咖啡店

娛樂新聞組／綜合報導
日前才推出英語課程的吳彥祖，近日又開了咖啡店。(取材自微博)
日前才推出英語課程的吳彥祖，近日又開了咖啡店。(取材自微博)

日前才跨足教育界、推出英語課程的香港男神吳彥祖，再傳將觸角伸到餐飲界，開起咖啡店。近日，吳彥祖在成都開了一家「WHATEVER COFFEE」，雖然沒有大張旗鼓的宣傳，但明星身分還是吸引了不少民眾光顧，成為熱門打卡地。

吳彥祖前不久才宣布跨界推出英語口語課程「吳彥祖帶你學口語」，吸引不少粉絲支持，上線僅5天時間銷售額已破500萬人民幣，相當厲害。除了教育領域，吳彥祖還被發現進軍飲食界。據悉，WHATEVER COFFEE的品牌定位聚焦於年輕消費群體，最特別的是，品牌LOGO是由吳彥祖親自設計的，靈感是來自他曾參演的電影「新警察故事」中戴面具的變態殺手。

其實，吳彥祖除了演藝事業，他還是一名建築師，他曾在美國俄勒岡大學攻讀建築系，更曾參與建築項目設計。

據悉，吳彥祖開咖啡店的消息傳開後，吸引不少粉絲前來光顧，而為了方便打卡，店內特別放置了一個吳彥祖親筆簽名的咖啡杯。而吳彥祖推出英語口語課程後又開設咖啡店，讓不少網友笑稱，「可以上完英文課後來這用英語點單，學以致用也是不錯的」。

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