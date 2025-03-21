才救落水工作人員… 丁禹兮片場護童星 紳士手獲讚

丁禹兮好人好事再加一。(取材自微博)

2020年搭檔趙露思 演出「傳聞中的陳芊芊」走紅的大陸男星丁禹兮 ，去年憑藉「永夜星河」又紅了一把，但私底下的他被公認個性謙虛、平易近人。日前，他在片場英勇搶救落水工作人員，時隔兩日，他又被發現機警出手保護同戲女童星不被道具撞擊誤傷，好人好事再加一。

丁禹兮近日忙著和張新成合拍新戲「南部檔案」，當晚，四周皆是等待拍戲的演員和工作人員，突然間傳來驚呼聲，原來是前方甲板上有一名工作人員不滲落水，只見丁禹兮瞬間向前衝去，以最快的速度與其他人合力將落水者拉起，化解了一場意外。

而丁禹兮毫不遲疑的救人態度，獲得網友大力點讚「是真英雄」，還有人說，「彷彿夢回『永夜星河』丁禹兮在拯救虞書欣 」。

時隔兩日，同樣在「南部檔案」片場，丁禹兮再次出手護住同劇組的童星。當天，拍片空檔，一名忙著搬運大型器材的工作人員，差點撞上小女孩演員，幸好站在一旁的丁禹兮眼明手快，把重物和小演員隔開，最讓人稱讚的是，他並沒有肢體接觸到小女孩，手仍保持一定距離，紳士風度火速登上熱搜。

不少網友看了大讚，「又是被丁禹兮兮暖到的一天」、「好人好事+1」、「真是個溫暖的大男孩」、「沒有人能在丁禹兮眼前受傷」、「每天都在做好事的路上」。