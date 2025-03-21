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葉童頂掃把頭登「浪姐」？ 網心疼喊：別虐待老人

娛樂新聞組／綜合報導
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62歲葉童確定參加「浪姐6」，但她的「掃把頭」造型引起網友熱議。（取材自小紅書）
62歲葉童確定參加「浪姐6」，但她的「掃把頭」造型引起網友熱議。（取材自小紅書）

資深港星葉童近年將演藝重心移往大陸，不僅拍電影，更參加綜藝節目錄製。近日，她加盟真人秀綜藝「乘風2025」（簡稱浪姐6），節目雖尚未播出，但已有網友在社交平台PO出偶遇葉童的畫面，但讓人訝異的是，頂著銀灰色頭髮的葉童竟梳起「掃把頭」，有網友質疑，她是得罪造型師了嗎？還有人大呼「別虐待老人」。

葉童一向給人「知性美」優雅印象，這次她以62歲高齡參加「浪姐」，成為該節目6季以來年齡最長一位。葉童年紀雖長，但狀態卻保持得相當好，看起來依舊年輕、有活力。

貴為香港金像獎影后的她，參加真人秀綜藝卻沒有任何架子，不但每天排練到凌晨5點，還因為幽默搞笑獲得「反差最大姐姐」稱號。連年紀比她輕的「浪姐」都驚訝，「為什麼妳活力比我們還充沛？」

近日，有網友偶遇葉童前往錄製「浪姐6」，除了分享拍到的片段，並留言，「葉童老師今天的髮型好帥」。畫面中可見，葉童穿著黑白格紋襯衫、黑色羽絨外套，頭上梳了目測約有7吋高的「掃把頭」，奇特造型讓人忍不住多看兩眼。

有網友看了視頻後，搞笑表示，「是不小心把髮型師給得罪了嗎」、「我還以為在COS哪吒的頭髮呢」、「禁止虐待老人」，還有人認為這個髮型是在致敬梅艷芳生前演唱會的造型，「乍一看像梅艷芳」、「梅艷芳02年極夢幻的髮型」，相關話題引起熱議。

據悉，憑藉「表錯七日情」、「婚姻勿語」兩度摘下金像獎影后殊榮的葉童，曾在「倚天屠龍記」分飾殷素素、趙敏，也曾演過「笑傲江湖」、「碧海情天」，1992年登陸拍「新白娘子傳奇」，扮演「許仙」的她，和「白娘子」趙雅芝組成經典CP，讓粉絲津津樂道。

葉童一向給人「知性美」印象。（取材自小紅書）
葉童一向給人「知性美」印象。（取材自小紅書）

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