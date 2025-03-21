我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

破壞華埠6祠寺 華男遊民獲釋：宗教「引人們走上錯誤道路」

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

從200多刪減到3個… 趙露思突大量「取關」微博 網憂：她怎麼了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思在多個社交平台上大量取消關注好友，引起議論。(取材自微博)
趙露思在多個社交平台上大量取消關注好友，引起議論。(取材自微博)

大陸人氣女星去年12月爆出失語症送醫，雖然目前已痊癒復工，但她的一舉一動仍受到廣大網友關注。近日，趙露思被發現突然在微博、抖音、小紅書等多個社交平台上大量取消關注好友，尤其微博從原先230多個追蹤人數，驟減到3人，引起網友直問：她怎麼了。

「趙露思取關」登上熱搜後，網友紛紛多方猜測，有的從心理學角度分析「表演型人格」，有的從行業層面質疑「破壞潛規則」，甚至有人上升到對其人格攻擊，吐槽她「忘恩負義」，稱之前找別人幫自己宣傳，扭頭就單方面取關。還有人質疑，她是不是為了新劇宣傳，才做了這番操作。

也有人留言直問「她怎麼了？」，擔心她是不是抑鬱症又復發了。

趙露思的粉絲們則在努力讓此事降溫，希望「路人」網友不要過於關注此事。他們認為，在社群平台上追蹤或取關，是每個人的自由，不應該拿出來做過多討論。還有人猜測，她清理社交平台只是想有個全新開始。

眾所皆知，趙露思去年12月底在拍攝「戀人」期間突然生病，緊急送醫，隨後工作室發文稱，「趙露思突發身體不適，暫停後續所有工作」。今年1月1日，趙露思發長文回應自己的心理問題，並透露自己2019年就已出現抑鬱情緒，到後來開始出現頻繁乾嘔、眩暈等明顯軀體化症狀。相關消息一度引起網友關注。

趙露思 微博 復工

上一則

大S長眠 具俊曄暫留台灣 仍為1事奔走

下一則

離職前二度檢查行李、要求掃廁所… 林峯老婆「不尊重保母」 惹怒全網

延伸閱讀

趙露思邀「哥哥」馬伯騫上真人秀…「偷偷」桑延、桑稚合體 網嗨翻

趙露思邀「哥哥」馬伯騫上真人秀…「偷偷」桑延、桑稚合體 網嗨翻
換導演編劇也沒用？趙露思傳不復拍「戀人」 挨批沒契約精神

換導演編劇也沒用？趙露思傳不復拍「戀人」 挨批沒契約精神
換導演、編劇也沒用？ 趙露思傳不復拍「戀人」了 網揭關鍵內幕

換導演、編劇也沒用？ 趙露思傳不復拍「戀人」了 網揭關鍵內幕
裝病？趙露思失語症卻直播流利帶貨 網批當粉絲是傻子

裝病？趙露思失語症卻直播流利帶貨 網批當粉絲是傻子

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
具俊曄（右）不捨得讓大S樹葬，決定讓愛妻長眠於金寶山墓地。(取材自Instagram)

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

2025-03-15 00:50
白鹿在嬰兒肥滿滿的模樣，讓網友直喊「最美初戀」。(取材自微博)

虎牙+嬰兒肥… 白鹿曬10年前舊照 網喊最美初戀

2025-03-13 08:00

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期