從200多刪減到3個… 趙露思突大量「取關」微博 網憂：她怎麼了

趙露思在多個社交平台上大量取消關注好友，引起議論。(取材自微博)

大陸人氣女星去年12月爆出失語症送醫，雖然目前已痊癒復工 ，但她的一舉一動仍受到廣大網友關注。近日，趙露思 被發現突然在微博 、抖音、小紅書等多個社交平台上大量取消關注好友，尤其微博從原先230多個追蹤人數，驟減到3人，引起網友直問：她怎麼了。

「趙露思取關」登上熱搜後，網友紛紛多方猜測，有的從心理學角度分析「表演型人格」，有的從行業層面質疑「破壞潛規則」，甚至有人上升到對其人格攻擊，吐槽她「忘恩負義」，稱之前找別人幫自己宣傳，扭頭就單方面取關。還有人質疑，她是不是為了新劇宣傳，才做了這番操作。

也有人留言直問「她怎麼了？」，擔心她是不是抑鬱症又復發了。

趙露思的粉絲們則在努力讓此事降溫，希望「路人」網友不要過於關注此事。他們認為，在社群平台上追蹤或取關，是每個人的自由，不應該拿出來做過多討論。還有人猜測，她清理社交平台只是想有個全新開始。

眾所皆知，趙露思去年12月底在拍攝「戀人」期間突然生病，緊急送醫，隨後工作室發文稱，「趙露思突發身體不適，暫停後續所有工作」。今年1月1日，趙露思發長文回應自己的心理問題，並透露自己2019年就已出現抑鬱情緒，到後來開始出現頻繁乾嘔、眩暈等明顯軀體化症狀。相關消息一度引起網友關注。