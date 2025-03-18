我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花粉季變長了 全美過敏嚴重城市榜首是它

多款亞洲產美白護膚品汞含量超標 紐約市已下架

影／金秀賢形象崩場 陸當紅女星12年前神預言

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎莫名被狗仔扯入馮紹峰的緋聞話題中。（取材自微博)
趙麗穎莫名被狗仔扯入馮紹峰的緋聞話題中。（取材自微博)

韓國明星金秀賢因被爆和當年還是未成年的金賽綸交往引爆爭議，當年他是28歲，而女方是15歲，而金賽綸更選在金秀賢的生日結束自我，更讓金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底，有網友翻出女星趙麗穎12年前犀利點評金秀賢言論，直呼是神預言。

金秀賢12年前因「來自星星的你」走紅全亞洲，台灣、大陸、泰國、菲律賓等都非常有人氣，劇中飾演活了400年的外星人教授「都敏俊」，劇中專情護妻形象，擄獲大批粉絲的心。當時在「陸貞傳奇」嶄露頭角的趙麗穎，，在「超級訪問」中面對「如何看待都教授現象」的提問，趙麗穎表示：「看韓劇太多的女生，會把現實和戲劇混淆。她們渴望遇見都敏俊那樣的完美男人，但現實中的金秀賢根本不是劇中模樣，這種落差最終只會帶來失望。」

金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。（取材自Instagram）
金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。（取材自Instagram）

趙麗穎過去訪談片段被翻出，網友表示：「姐這個評價真的是特別正確」、「她當年這樣的言論，全都被黑的體無完膚，現在看趙麗穎三觀是真的正」、「真不愧是清醒大女主角，太有覺悟了」，金秀賢從過去劇中深情人設到現在形象崩塌，趙麗穎12年前一段話，網友感嘆真是神預言。

div id="weibo" class="panel">

金秀賢 趙麗穎 金賽綸

上一則

香港視后老公爆「夜店摟妹」曾遭諷：世紀軟飯王

延伸閱讀

疑金秀賢伸手撫摸金賽綸影片曝光 家中親密互動

疑金秀賢伸手撫摸金賽綸影片曝光 家中親密互動
被描繪成殺人兇手 金秀賢公司「狂發12頁聲明」

被描繪成殺人兇手 金秀賢公司「狂發12頁聲明」
朴敘俊挺金賽綸？韓YouTuber解讀貼文 他捲金秀賢事件

朴敘俊挺金賽綸？韓YouTuber解讀貼文 他捲金秀賢事件
金秀賢第2封存證信函內容曝光 憂金賽綸證據「態度軟化」

金秀賢第2封存證信函內容曝光 憂金賽綸證據「態度軟化」

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機

「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機
傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球