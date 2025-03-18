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「最美皇后」秦嵐 和小10歲男星假分手？其實是…

娛樂新聞組／即時報導
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秦嵐被封為「最美皇后」。（取材自微博）
秦嵐被封為「最美皇后」。（取材自微博）

45歲的中國女星秦嵐、魏大勛相差10歲姐弟戀復活？兩人演完「關於唐醫生的一切」後，2022年被爆同遊三亞，女方主動挽著男方的動作被視為戀愛ing；去年傳出魏大勛向秦嵐求婚，秦嵐似乎沒那麼快想定下來，選擇拒絕，雙方處於冷戰。但近日有狗仔從機場一路跟拍秦嵐回家，意外拍到魏大勛從秦嵐家出門工作，收工後又回她家，懷疑兩人根本不曾分手且已同居，網友紛紛留言表示：「是假分手嗎？」

憑藉宮鬥劇「延禧攻略」中富察皇后暴紅的秦嵐，被封為「最美皇后」。她曾與黃曉明、導演陸川交往，和魏大勛假戲真做。一度傳出身為富二代又是獨子的魏大勛想讓爸媽早日抱孫，心急求婚結果遭秦嵐拒絕，去年被爆分手。

魏大勛被爆曾向秦嵐求婚被拒。(取材自微博)
魏大勛被爆曾向秦嵐求婚被拒。(取材自微博)

久未同框又盛傳分手的他們，被狗仔「張小寒」捕捉到秦嵐從機場乘車回家，下午5時點左右，秦嵐的座車從家中駛出，到達愛奇藝公司附近，竟見到魏大勛下車進入大樓，直到晚上10時左右，結束工作的魏大勛又乘坐秦嵐座車離開，抵達秦嵐家門口後，下車輕鬆按密碼進門，疑似和秦嵐同居。

去年傳出秦嵐和魏大勛分手，引起兩方粉絲互嗆。女方粉絲慶祝秦嵐終於解脫了，大讚「姐姐獨美」，還諷刺男方太摳，「剛有熱度就分手，目的也太明顯了」。 魏大勛粉絲則湧入該帖評論區，為他的新戲「不討好的勇氣」宣傳，也有人說，「女方可以放過男方了，這兩年男方可被罵慘了」。

黃曉明

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