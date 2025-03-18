戲說從頭／「冬眠」主角互動甜 虞書欣6年前就是男主迷妹

虞書欣(左)、林一在新劇「噓，國王在冬眠」中不斷撒糖。(取材自微博)

大陸電視劇「噓，國王在冬眠」正在優酷播出，並衝上戲劇熱度榜前五，據悉，該劇共有劇情發展快節奏、雪景畫面唯美、角色貼合原著、虞書欣 的演技好萌、男女主互動甜蜜五大亮點，女主角虞書欣的迷妹身分也意外被網友揭露。

該劇由新生代人氣演員虞書欣與林一主演，改編自晉江作家青浼的同名小說，講述漫畫家「衛枝」（虞書欣飾）因捲入醜聞而失去筆名與作品版權，為了重拾信心，她決定以滑雪為題材重新創作，並因此邂逅退役的國家滑雪選手「單崇」（林一飾）。兩人在滑雪場上展開一場從師徒到戀人的浪漫故事。

虞書欣憑藉「蒼蘭訣」受矚目，此次在「噓，國王在冬眠」中再展俏皮演技，飾演個性活潑愛碎念的漫畫家「衛枝」。男主角林一則以「玫瑰的故事」、「致我們暖暖的小時光」等劇打開知名度，這次飾演高冷且毒舌的滑雪教練「單崇」，與虞書欣在劇中火花四射，甜蜜互動讓觀眾欲罷不能。

虞書欣在該劇播出後，被網友發現早在六年前便是男主角林一的粉絲。2019年，林一主演的「致我們暖暖的小時光」熱播，當時尚未走紅的虞書欣曾在微博 小帳「魚頭欣欣Esther」分享林一的帥照，並直呼：「暈倒在家裡。」

她還曾模仿劇中畫面，對著電視螢幕與林一「共吃西瓜」，展現十足迷妹風範。如今兩人合作新劇，林一在首播當天回追虞書欣的小帳，並留言「大吃一口國王的西瓜」，讓粉絲直呼「圓夢成功」。此外，兩人還換上了蠟筆小新風格的情侶大頭貼，戲裡戲外的甜蜜互動讓觀眾直呼嗑爆。