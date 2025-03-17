「想飛的女孩」票房仆街 導演直播崩潰大哭…網：賣慘也沒用

由文淇、劉浩存(見圖)主演的電影「想飛的女孩」，票房不如預期。(取材自微博)

由文晏執導，文淇、劉浩存主演的電影「想飛的女孩」自上映以來，票房表現不佳，累計票房僅約1500萬元，在同期上映的三部電影中墊底，口碑也差得一塌糊塗。近日，該片導演文晏在直播時崩潰大哭，呼籲觀眾不要輕易跟風，而是親自走進戲院觀看影片。對此，有網友表示「賣慘也沒用」。

「想飛的女孩」講述了一對表姊妹20餘年的成長與救贖故事。劉浩存飾演的田恬誤殺了一名毒販後，從山城跑到千里之外的影視基地，尋找失聯五年的表姐方笛（文淇飾），姐妹倆前嫌未釋，麻煩就接踵而至，她們只能重新聯手， 一同踏上逃亡之旅。

該片首日票房僅922.4萬，排片占比不到10%，至今票房僅有1500多萬，每日上座率也在持續下滑，連豆瓣評分也只有5.4。

這樣的成績讓導演文晏無法接受，在直播中大崩潰，直言目前的負面評價對影片的排片量和票房收入造成了巨大衝擊，並呼籲觀眾不要盲目跟風，應該親自走進戲院觀看影片，相信會有所觸動。