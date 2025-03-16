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曾教「玫瑰」劉亦菲開飛機… 林一再添新技能 化身「最帥滑雪教練」

娛樂新聞組／即時報導
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林一在新劇中化身「最帥滑雪教練」。(取材自微博)
林一在新劇中化身「最帥滑雪教練」。(取材自微博)

虞書欣、林一主演的新劇「噓，國王在冬眠」日前開播，甜寵逗趣情節帶動收視、口碑雙雙上升，飾演退役滑雪選手的林一，更因高大帥氣外型吸粉無數，獲封「最帥滑雪教練」。據悉，林一因為拍劇學會了不少技能，他先前在「玫瑰的故事」中教劉亦菲開飛機。

「噓，國王在冬眠」改編自同名小說，講述漫畫家衛枝遭陷害爆出醜聞，被公司沒收筆名和作品版權，消沉的她決定以滑雪為題重新開始創作，之後在雪場遇見教練單崇，兩人譜出甜戀、互相治癒，而單崇也重拾信心，回到訓練場奮鬥。

林一為了詮釋滑雪教練角色，親自下海學習滑雪，在劇中有不少滑雪畫面都是他親身上陣，相當專業。

其實，林一為戲學技能不是第一次，他曾為了「玫瑰的故事」中飛行員一角去學習小型飛機的理論課與駕駛操作，他曾公開表示，「我覺得很爽很刺激，本來覺得會很難，但我後來發現它可能比開車簡單一點，因為它不用考慮那麼多因素」。為每一個角色努力做足功課的態度，獲得網友盛讚。

除了滑雪、開小型飛機技能之外，林一還是一名專業國標舞者。2015的時，他以遼寧省舞蹈類專業統考第一名的成績，考入北京體育大學國標舞專業。從網流出的片段可見，林一跳國標舞時，美感與力感交融，展現出貴公子氣質，相當帥氣。

據悉，身高188公分、加上高顏值的他，被不少網友形容「像極了從漫畫中走出來的人物」，更獲網友封為新一代男神。

劉亦菲 虞書欣

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