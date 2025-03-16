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湯唯昔和金秀賢親密自拍 一句「sorry」親揭私下交情

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湯唯曾和金秀賢自拍，但其實兩人沒有私交。（取材自tangweiteam_official IG）
湯唯曾和金秀賢自拍，但其實兩人沒有私交。（取材自tangweiteam_official IG）

第18屆亞洲電影大獎昨晚揭曉，南韓「不老男神」張東健以及中國女星湯唯共同獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，張東健開心表示：「30多年的演員生涯能有這樣的認可，對我來說意義重大，讓我更有動力繼續前行。」

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中國女星湯唯16日獲得亞洲電影大獎卓越亞洲電影人獎，在領獎時她用粵語、英語、普通話三種語言來發表獲獎感言。有網友曬出湯唯和金秀賢過去的合照，加上湯唯因為老公是南韓名導金泰勇，在受訪時被港媒問到是否最近有留意到金秀賢？港媒問湯唯：「你有沒有留意金秀賢爭議報導？」湯唯則以粵語回應：「我沒有留意，sorry，他之前好像有來過電影首映，見過他」，當被問到是否會聯繫或問候金秀賢時，湯唯禮貌表示：「其實我不認識他，sorry」。

湯唯曾在電影試映會、百想大賞和金秀賢自拍過，有網友PO出當時的影片酸湯唯：「兩個人甜蜜微笑，拍照合照不認識？」「#湯唯我不認識金秀賢」也登上微博熱搜第一。

有粉絲擔心湯唯會被牽連，怒斥：「關女神什麼事」、「姐根本不認識」、「湯唯和無數人拍過合照，不認識太正常了」、「能不能不要轉移焦點」。「有沒有可能湯唯只是禮貌一下？別被帶偏了」、「沒有聯繫方式確實就是不認識啊」、「女神無妄之災」。

中國演員湯唯（右）和韓星張東健（左）獲亞洲電影大獎卓越亞洲電影人大獎。 （中新社...
中國演員湯唯（右）和韓星張東健（左）獲亞洲電影大獎卓越亞洲電影人大獎。 （中新社）

湯唯 金秀賢 微博

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