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合作小26歲演員 鄭伊健：接受自己不再年輕

娛樂新聞組／綜合報導
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鄭伊健一改形象，出演失意中年音樂人。(取材自微博)
鄭伊健一改形象，出演失意中年音樂人。(取材自微博)

由港星鄭伊健、陳卓賢、許恩怡、蔡思韻主演的愛情奇幻電影「久別·重逢」近日在廣州試片。本片以第43屆香港金像獎七項提名的亮眼成績，成為近期最受期待的情感佳作。

新快報報導，「久別·重逢」由梁禮彥導演、編劇，以「穿越時空的陪伴」為核心，講述少女夏文萱（許恩怡飾）與中年蘇昇華（鄭伊健飾）錯位時空久別重逢的故事。少年時期，夏文萱與蘇昇華（陳卓賢飾）因音樂相識、相知，成為知音密友；成年後即使多年未見，中年蘇昇華回憶過往亦能說出一句，「她在我的身邊，我覺得我自己很棒。」這句台詞如同一把鑰匙，打開了「她在那扇門：真正的愛」，是彼此的光芒中看著對方的光芒。

值得一提的是，片中，鄭伊健一改「古惑仔」形象，出演失意中年音樂人蘇昇華，細膩克制的表演被觀眾評價，「他眼中的滄桑與溫柔，完美詮釋了中年人的情感困境。」陳卓賢演繹少年版蘇昇華，也被讚演出了音樂的美好和美麗。「00後」許恩怡則以靈動、真摯的演出將少女夏文萱刻畫得入木三分，獲讚「近乎完美的校園白月光形象」。

「久別·重逢」先前在香港上映時，一眾主創也分享了本片創作的心得。鄭伊健和陳卓賢飾演男主角蘇昇華的不同階段，他們不約而同笑言，兩人片中唯一一場對手戲是沙灘相遇的戲，而這場戲讓他們印象非常深刻，「中年的蘇昇華和少年的蘇昇華相遇了，然後發生了一些影響彼此的事情。」

鄭伊健表示，這次和年輕主創合作感覺很不一樣，雖然和新一代偶像小生陳卓賢相差26歲，但是他心態非常放鬆，「我可以接受自己不再年輕。」此外，在鄭伊健看來，「久別·重逢」除了呈現一段「跨越時空治癒」的愛情，也講述了夢想、瓶頸等人生問題，「堅持做自己，隨遇而安。比如，如今的我工作的時候會更珍惜和投入。」

陳卓賢則表示，從前覺得鄭伊健很嚴肅、氣場很大，合作之後才發現對方非常有親和力，很懂得照顧年輕人。而此番和鄭伊健合作更讓他獲益良多，「他入行那麼多年了，心態依然這麼純粹，好像從來沒變過。」

出演女主角夏文萱的許恩怡則透露，雖然鄭伊健和陳卓賢出演同一個角色，但是和他們合作感覺很不同，「我和陳賢賢愛的時候不知道深刻的一場戲是「學校禮堂相遇」的戲份，「少年的蘇昇華和夏文萱，中年的蘇昇華和夏文萱，四個人相遇了，那場感情戲讓我有很特別的感覺。」

鄭伊健 香港

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