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「射鵰」票房不如預期… 肖戰下一部劇傳接「正午陽光」諜報劇

娛樂新聞組／即時報導
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肖戰的一舉一動粉絲都很關注。(取材自微博)
肖戰的一舉一動粉絲都很關注。(取材自微博)

身為頂流的大陸男神肖戰，不是每部作品都會爆火，今年春節檔，他主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」慘遭滑鐵盧，最終票房不到7億人民幣，讓不少人跌破眼鏡，而肖戰的下一步也格外引人關注。近日，他傳出將與「爆款劇製造機」的「正午陽光」合作，拍攝新劇「諜報是不封頂」，消息一出讓不少網友振奮。

正午陽光曾拍出「瑯琊榜」、「偽裝者」、「知否知否應是綠肥紅瘦」、「大江大河」、「小巷人家」等高口碑作品。據傳，「諜報是不封頂」將在5月下旬開拍。

該劇講述在亂世動盪中，潛伏在敵營的地下黨員「任少白」在危機四伏的情景下完成升職，以打入國防部最高層獲取更多有價值的情報。但就在他開啟自己的順利升官之路時，卻發現身邊同事接連離奇死亡，他自己也變成了神秘人的獵物。這也是正午陽光繼「偽裝者」後，時隔10年再次接觸諜報題材。

有傳這個極具挑戰性的角色，之前也曾找過王凱、黃軒等實力派男星，女主則傳出包括迪麗熱巴、唐嫣、倪妮、蔣欣都有可能是人選。

肖戰目前手邊拍好的作品有電視劇「藏海傳」、電影「得閒謹製」，預計都將在將今年推出。如今再傳出他有望接演諜報劇，讓不少粉絲敲碗期待。

肖戰 國防部 春節

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