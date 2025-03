「哪吒2」打下「星戰7」坐上全球影史票房榜第5名

在瀋陽的遼寧省科技館萬達影城IMAX GT激光影廳前,參加表演的小朋友舉著海報加油助力「哪吒2」。(新華社)

貓眼專業版數據顯示,截至北京時間15日11時42分,中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」(下簡稱「哪吒2」)的全球票房(含預售及海外)累計達150.21億元(人民幣,下同),超越「STAR WARS:原力覺醒」(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens),進入全球影史票房榜前五,成為首部衝進全球影史票房榜前五名的亞洲電影。

目前在全球影史票房榜前四位分別是「阿凡達」(Avatar)、「復仇者聯盟 :終局之戰」(Avengers: Endgame)、「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)和「鐵達尼號」(Titanic)、。

「哪吒2」於2月6日登頂中國影史票房榜冠軍,2月9日成為中國影史觀影人次冠軍。2月13日,影片全球累計票房達到100億元;2月17日,該片全球票房進入全球影史票房榜前十,並成為首部進入全球票房榜前十的亞洲電影;2月18日,影片累計票房超「頭腦特工隊2」,成為全球動畫電影票房榜冠軍。直到3月14日,影片已連續44天獲得單日票房榜冠軍,刷新中國影史連續日冠紀錄。

貓眼娛樂市場分析師賴力表示,「哪吒2」不斷刷新影史紀錄不僅大大抬升單片票房天花板,也大大提振創作者的信心,展現中國市場的強大韌性和巨大上升空間。

據介紹,「哪吒2」自2月13日陸續登陸部分海外市場,熱度範圍進一步擴展。2月13日,澳洲 紐西蘭開畫首日票房登頂近20年華語片總票房冠軍;2月14日,影片登陸北美市場,北美開畫首周末票房打破近20年華語片在北美地區的票房紀錄。