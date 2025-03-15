「哪吒2」打下「星戰7」坐上全球影史票房榜第5名

在瀋陽的遼寧省科技館萬達影城IMAX GT激光影廳前，參加表演的小朋友舉著海報加油助力「哪吒2」。（新華社）

貓眼專業版數據顯示，截至北京時間15日11時42分，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（下簡稱「哪吒2」）的全球票房（含預售及海外）累計達150.21億元（人民幣，下同），超越「STAR WARS：原力覺醒」(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)，進入全球影史票房榜前五，成為首部衝進全球影史票房榜前五名的亞洲電影。

目前在全球影史票房榜前四位分別是「阿凡達」(Avatar)、「復仇者聯盟 ：終局之戰」(Avengers: Endgame)、「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)和「鐵達尼號」(Titanic)、。

「哪吒2」於2月6日登頂中國影史票房榜冠軍，2月9日成為中國影史觀影人次冠軍。2月13日，影片全球累計票房達到100億元；2月17日，該片全球票房進入全球影史票房榜前十，並成為首部進入全球票房榜前十的亞洲電影；2月18日，影片累計票房超「頭腦特工隊2」，成為全球動畫電影票房榜冠軍。直到3月14日，影片已連續44天獲得單日票房榜冠軍，刷新中國影史連續日冠紀錄。

貓眼娛樂市場分析師賴力表示，「哪吒2」不斷刷新影史紀錄不僅大大抬升單片票房天花板，也大大提振創作者的信心，展現中國市場的強大韌性和巨大上升空間。

據介紹，「哪吒2」自2月13日陸續登陸部分海外市場，熱度範圍進一步擴展。2月13日，澳洲 紐西蘭開畫首日票房登頂近20年華語片總票房冠軍；2月14日，影片登陸北美市場，北美開畫首周末票房打破近20年華語片在北美地區的票房紀錄。