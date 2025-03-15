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內褲襪子一起洗？陸綜兩派吵 人妻女星：要信任洗衣機

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戚薇認為內褲襪子一定要分開洗。(取材自微博)
戚薇認為內褲襪子一定要分開洗。(取材自微博)

中國女星戚薇2014年與韓星李承鉉結婚，她去年參加「乘風2024」，聲名大噪。近日，和李承鉉參加綜藝「妻子的浪漫之旅」，最新一集討論「內褲襪子不能一起洗」，其他嘉賓反應引發陸網討論。

綜合媒體報導，戚薇在聊天時說到，李承鉉會把襪子和內褲一起丟進洗衣機洗，夫妻曾因此起爭執，現場多對明星夫妻韓庚、盧靖姍夫婦，董力老婆阿諾，朱兆祥坦言會一起洗，現場8人就有5人是「一起洗」派。

面對「一起洗」派，戚薇直言自己受不了，「襪子就是襪子，內褲一定是分開！尤其對女生，我覺得就是精神上的（衝擊）」。盧靖姍表示自己洗的時候會加白醋，並回話說「你要對洗衣機有信任」。

盧靖姍勸戚薇「要對洗衣機有信任」。(取材自微博)
盧靖姍勸戚薇「要對洗衣機有信任」。(取材自微博)

洗衣習慣意外成為網路熱門話題，有網友認為「這個確實大多數人不能接受吧」、「這誰受得了啊，太不衛生了」、「站戚薇」、「真的會有人一起洗嗎」。也有人留言稱「為啥不接受啊？比手洗乾淨多了……而且內褲比襪子髒」、「雖然我也不接受一起洗，但是這個好像有專門的科學研究，洗衣機洗出來比手洗乾淨」。

之前戚薇被發現「眼睛上吊」，不光眼睛奇怪，整張臉也是浮腫的，和昔日模樣相比，像變了個人。對此，戚薇在Vlog中坦承，因為工作關係，她去打了肉毒桿菌，但不小心打太多，加上工作密集、沒有恢復的時間，導致眉毛抬不起來，「眼睛就會特別用力把它抬起來，眼睛於是看起來往上吊。」

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