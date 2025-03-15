王菲愛女竇靖童現蹤台北 被喊「老婆」大啖街頭小吃紓壓

竇靖童首場台北專場吸引滿場歌迷到場。(圖／如此製作 Roots Production提供)

竇靖童14日在Legacy TERA 開唱，這是她首次在台舉辦專場，門票老早就被搶光，竇靖童見滿場歌迷，開心表示：「心裡覺得新鮮、興奮，但同時也很緊張。」趁著彩排及演出前的空檔，除了見好友，她也吃了台北的小吃及美食，笑說這是她紓壓的方式。

竇靖童身穿藍色連體服，以歌曲「Hello」揭開序幕，她向台下觀眾打招呼：「終於來台北開演出了，這是我第一次來台北演出，很開心在Legacy TERA跟大家一起，那我們就一起聽一聽音樂吧！」一席話讓台下觀眾歡呼鼓掌表示熱情，有歌迷熱情尖叫「老婆」，還有人喊「情人節 快樂」，讓她一度一頭霧水表示：「為什麼是情人節？」最後才意會是白色情人節，開玩笑說：「每個月14號都是情人節？你說是就是！」

竇靖童開心和台下互動。(圖／如此製作 Roots Production提供)

她也帶來新歌「空中飛人」，猶如她現在的狀態，上周在北美巡演，唱遍洛杉磯 、紐約及舊金山 ，竇靖童分享：「北美巡演印象最深刻的就是在live house演出，因為距離觀眾很近，很直接的感受到大家的熱情。最近一直到處飛，本以為會時差很混亂，但其實還好，現在狀態很OK！」

演唱會尾聲，她也難得與觀眾們大合照，她對台北站觀眾的熱情印象深刻，更分享心情：「希望大家今晚都玩得開心！大家開心嗎？」並提到期待在不久的將來能再次帶著新作品及演唱會來到台北。