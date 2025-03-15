我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

王菲愛女竇靖童現蹤台北 被喊「老婆」大啖街頭小吃紓壓

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
竇靖童首場台北專場吸引滿場歌迷到場。(圖／如此製作 Roots Production提供)
竇靖童首場台北專場吸引滿場歌迷到場。(圖／如此製作 Roots Production提供)

竇靖童14日在Legacy TERA 開唱，這是她首次在台舉辦專場，門票老早就被搶光，竇靖童見滿場歌迷，開心表示：「心裡覺得新鮮、興奮，但同時也很緊張。」趁著彩排及演出前的空檔，除了見好友，她也吃了台北的小吃及美食，笑說這是她紓壓的方式。

竇靖童身穿藍色連體服，以歌曲「Hello」揭開序幕，她向台下觀眾打招呼：「終於來台北開演出了，這是我第一次來台北演出，很開心在Legacy TERA跟大家一起，那我們就一起聽一聽音樂吧！」一席話讓台下觀眾歡呼鼓掌表示熱情，有歌迷熱情尖叫「老婆」，還有人喊「情人節快樂」，讓她一度一頭霧水表示：「為什麼是情人節？」最後才意會是白色情人節，開玩笑說：「每個月14號都是情人節？你說是就是！」

竇靖童開心和台下互動。(圖／如此製作 Roots Production提供)
竇靖童開心和台下互動。(圖／如此製作 Roots Production提供)

她也帶來新歌「空中飛人」，猶如她現在的狀態，上周在北美巡演，唱遍洛杉磯、紐約及舊金山，竇靖童分享：「北美巡演印象最深刻的就是在live house演出，因為距離觀眾很近，很直接的感受到大家的熱情。最近一直到處飛，本以為會時差很混亂，但其實還好，現在狀態很OK！」

演唱會尾聲，她也難得與觀眾們大合照，她對台北站觀眾的熱情印象深刻，更分享心情：「希望大家今晚都玩得開心！大家開心嗎？」並提到期待在不久的將來能再次帶著新作品及演唱會來到台北。

情人節 舊金山 洛杉磯

上一則

章子怡穿性感薄紗 網友看她的眼神全變了

下一則

觀影說劇╱小布親駕賽車飆速 F1導演讚「天生車手」

延伸閱讀

竇靖童巡演落幕 因王菲而來的歌迷被圈粉

竇靖童巡演落幕 因王菲而來的歌迷被圈粉
竇靖童舊金山巡演落幕 樂迷因王菲而來 被她圈粉而去

竇靖童舊金山巡演落幕 樂迷因王菲而來 被她圈粉而去
博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

熱門新聞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯