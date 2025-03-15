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照片中家具一樣 白敬亭、宋軼「同居」線索被抓包

娛樂新聞組／綜合報導
宋軼（左）和白敬亭傳在合作電視劇「長風渡」時擦出愛火。（取材自微博）
宋軼（左）和白敬亭傳在合作電視劇「長風渡」時擦出愛火。（取材自微博）

因合作電視劇「長風渡」傳出祕戀的演員宋軼和白敬亭，去年一度傳出分手消息，但知名狗仔劉大錘爆料，兩人不但沒分手，而且穩定交往中，近日被網友挖出照片，瘋傳戀情曝光近3年的兩人已同居。

綜合媒體報導，宋軼常在社群網站更新穿搭美照，近日被網友發現，有一張坐在綠色椅子上的照片，正巧白敬亭也有一張坐在綠色椅子的照片。而白敬亭在IG更新限動，拍下家中的鞋子，網友發現，家中的地毯和玻璃茶几，與宋軼曬的照片是同一個地方，引發「同居」揣測。

183公分的白敬亭在「偷偷藏不住」的姊妹劇「難哄」中飾演男主角桑延，和新國民初戀章若楠CP感爆棚，兩人還用「共創貼文」互動曖昧，讓白敬亭與宋軼戀情備受矚目。白敬亭最近在廣東拍攝新劇「不眠日」，宋軼被發現也現身廣東，形同「愛相隨」宣示主權。

31歲的白敬亭曾演出「匆匆那年」、「你是我的城池營壘」、「開端」、「誰的青春不迷茫」等熱門影視劇，在以推理為主軸的陸綜「明星大偵探」表現亮眼受到觀眾喜愛，是人氣小生。35歲的宋軼則演出過「偽裝者」、「慶餘年」、「贅婿」等劇，演技實力備受肯定。兩人今年合作古裝新劇「長風渡」。

白敬亭更新限動，家中擺設與宋軼日前曬的家擺設相似。（取材自微博）
白敬亭更新限動，家中擺設與宋軼日前曬的家擺設相似。（取材自微博）
白敬亭更新限動，家中擺設與宋軼日前曬的家擺設相似。（取材自微博）
白敬亭更新限動，家中擺設與宋軼日前曬的家擺設相似。（取材自微博）
白敬亭（左)和宋軼未曾鬆口認愛。(取材自微博)
白敬亭（左)和宋軼未曾鬆口認愛。(取材自微博)

章若楠 社群網站

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