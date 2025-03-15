觀影看劇／古天樂為女報仇 血腥追殺林家棟

古天樂在片中再度成為爸爸，但面對愛女慘死，讓他誓言要為女報仇。(圖／華映提供)

由古天樂及林家棟合演的香港 犯罪動作電影「惡行之外」，兩人在片中都成為高中生的父親，為了各自子女的生死，展開一場血淚交織的痛心對決，古天樂和林家棟雖然已合作了20多次，但兩人首次拍攝正面對決的強烈打戲，更要打到拳拳到肉，讓他笑稱拍起來很有新鮮感，但也很辛苦。

電影「惡行之外」近日公布正式海報及預告，從海報可以見到血腥壓迫之感，預告也充滿了高張力，可見到古天樂為了替愛女報仇，死命追殺最大嫌疑人林家棟！一心要以牙還牙，以眼還眼，而金馬影后林嘉欣也在片中特別演出。

古天樂和林家棟已經合作20多次，兩人默契十足，古天樂表示電影中再度成為爸爸，但面對愛女慘死，讓他誓言要為女報仇，而林家棟則是痛殺他愛女的最大嫌疑人，兩人要上演多場對決場面。

古天樂回憶表示兩人雖然合作很多次，私下有著好交情，但這回是勢同水火，更要一次要上演面對面肉搏，強力對峙的場面，讓他覺得演起來很新鮮，「也希望可以帶給觀眾不一樣感覺。」他透露導演要求畫面要看起來生猛有力，他和林家棟多半親身上陣，「導演還要我拿鍵盤猛砸他，甚至抓他的頭去撞玻璃，林家棟都還是自己來演出」。