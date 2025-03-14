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「昭墨」二搭成真？李昀銳為孟子義擠走張凌赫

娛樂新聞組／綜合報導
李昀銳有望二搭孟子義，粉絲沸騰了。(取材自微博)
李昀銳有望二搭孟子義，粉絲沸騰了。(取材自微博)

去年年底，一部重生古裝劇「九重紫」意外火了，順勢捧紅「昭昭墨墨CP」孟子義、李昀銳，不少觀眾期待兩人能夠二搭。如今，有好消息傳出，兩人有望主演古裝新劇「尚公主」，而這部劇的男主日前才傳出可能是最近因愛情劇「愛你」大火的張凌赫，沒想到「九重紫」粉絲的念力太強，扭轉了局勢。

「尚公主」講述性格跋扈的丹陽公主「暮晚搖」奉旨離開長安，途中發生意外偶遇從書生「言尚」，「言尚」得公主相助，入長安走上仕途，成為八面玲瓏的能臣，此時的家國正面臨內憂外患，兩人從相互試探到扶持，譜出一段在亂世中「先憂蒼生，後見愛人」的傳奇佳話。

「尚公主」女主早早就傳出由孟子義擔綱，男主人選則一直未定。原本盛傳將由近日搭檔徐若晗主演甜寵劇「愛你」引起關注的張凌赫拿下，一度讓不少網友大讚這組合「顏值不相上下的高」，沒想到，「昭昭墨墨CP」粉聲浪太大，吸引了劇方的關注。

如今最新消息為，「尚公主」改找李昀銳演男主，希望兩人重現一加一大於二的CP效應。李昀銳、孟子義二搭消息曝光秒登熱搜，引爆全網沸騰，不少人歡呼，「太驚喜了」、「我們有救了」、「明智的抉擇」、「坐等官宣」。

「尚公主」女主早早就傳出是孟子義。(取材自微博)
「尚公主」女主早早就傳出是孟子義。(取材自微博)

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