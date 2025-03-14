49歲林熙蕾「奶襲巴黎」 舒淇讚她「美到犯罪」

49歲的林熙蕾身材依舊火辣。(取材自微博)

憑藉「賭俠大戰拉斯維加斯」、「千王之王2000」等電影成名的49歲前晶女郎林熙蕾，近日現身巴黎時裝周，她穿著一襲黑色蝴蝶結鏤空連身褲出席看秀、豔光四射，連好姐妹舒淇 都忍不住打趣她「美到犯罪」，還有朋友稱她是「奶襲巴黎」。

林熙蕾堪稱港產片一代女神，但她於2011年與成衣商人楊晨結婚後，生了兩位女兒，漸漸淡出大銀幕，只有偶然出席慈善活動及廣告代言。前年，她應王家衛邀請在電視劇「繁花 」中客串關鍵人物「台灣林太」，出場時，凍齡美顏驚豔四方，連她自己都在受訪問時透露，「看到林太出場都起雞皮疙瘩，天哪，這女的真狠！」

近日，林熙蕾應品牌邀請出席巴黎時裝周，她此次看秀的造型除了露背，胸前還有鏤空設計。此外，從側拍角度清晰可見她的完美胸型，性感破表，連舒淇都忍不住打趣她「美到犯罪」。

林熙蕾事後她亦在IG上曬出多張造型照，並以英文留言「What a collection」，引起網友大讚好身材。