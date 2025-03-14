我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

白鹿曬20歲舊照 虎牙加嬰兒肥被問「是同一人嗎」

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿在嬰兒肥滿滿的模樣，讓網友直喊「最美初戀」。(取材自微博)
白鹿在嬰兒肥滿滿的模樣，讓網友直喊「最美初戀」。(取材自微博)

憑藉「半是蜜糖半是傷」、「周生如故」、「寧安如夢」等劇，坐穩90後小花的白鹿，今年年初才因主演仙俠劇「白月梵星」遭受「演技質疑」，力求轉型的她接演年代劇「北上」，開播後獲得不錯評價。近日，白鹿在個人社交平台曬出多張10年前舊照，嬰兒肥滿滿的模樣，讓不少網友直喊「最美初戀」。

2016年出道的白鹿，今年剛好30歲，10年前的她才20歲，不過是個小模特，但俏皮的虎牙加上嬰兒肥的臉頰，十分甜美靈動。白鹿還說，「今天打開了十年前的照片，這次考古我自己來」。

照片中可見，她戴著黑框眼鏡、齊劉海，穿著白色的毛衣，滿滿的少女感。不少網友看了直問，「這是同一個人嗎？」還有人說，「把白鹿的虎牙和嬰兒肥還回來」、「10年前滿滿的靈氣」。

有網友猜測，白鹿有可能是拔牙或矯正牙齒改變了臉型，也有人認為，嚴格的體重管理帶走了她的膠原蛋白。

近日，在年代劇「北上」中，白鹿扮醜詮釋那個年代的女孩，引起不少話題。

據悉，白鹿早在「白月梵星」播出期間就提到「想要改變戲路，放棄偶像劇，轉向更落地、更接地氣的寫實題材」。宣傳「北上」時，她又一次提到了要和古裝劇「恩斷義絕」，態度堅決。

白鹿

上一則

49歲林熙蕾「奶襲巴黎」 舒淇讚她「美到犯罪」

下一則

「高人指點」反轉與金賽綸戀情真相？金秀賢萬字聲明被打臉

延伸閱讀

中百萬粉絲女主播網戀9個月 奔現榜一大哥…人財兩空

中百萬粉絲女主播網戀9個月 奔現榜一大哥…人財兩空
虎牙+嬰兒肥… 白鹿曬10年前舊照 網喊最美初戀

虎牙+嬰兒肥… 白鹿曬10年前舊照 網喊最美初戀
1次拔9顆牙 上海80歲翁被送ICU「晚2分鐘就沒命了」

1次拔9顆牙 上海80歲翁被送ICU「晚2分鐘就沒命了」
刻意變「黑皮鋼牙妹」… 白鹿扮醜演年代劇 網酸難入戲

刻意變「黑皮鋼牙妹」… 白鹿扮醜演年代劇 網酸難入戲

熱門新聞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市