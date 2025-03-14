我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

觀影說劇／張家輝「贖夢」鬼纏身 口吐昆蟲嚇陳法拉

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張家輝（前）與陳法拉在「贖夢」中飾演夫妻，家中貼滿符咒十分詭異。(圖／甲上娛樂提供)
張家輝（前）與陳法拉在「贖夢」中飾演夫妻，家中貼滿符咒十分詭異。(圖／甲上娛樂提供)

港星張家輝最新自導自演的恐怖新作「贖夢」，是他第4度自導自演，在甫釋出的最新預告當中，只見張家輝在惡夢與現實交替之間，出現從高空墜落至病床上、更有口吐大量昆蟲的驚嚇橋段。

距離張家輝上次執導已相隔7年，對於這次再度挑戰恐怖題材，張家輝透露自己最感興趣的是「夢」這件事，「夢總是無情地反映你內心壓抑和秘密，更不能與別人分享，美夢當然可以不問緣由，但若你經常做的夢都是悲傷、黑暗、懊悔、凶險，這就可能在反射著什麼訊息給你」。而他也因此對自己的夢充滿敬畏之心，「它提醒我承受著的壓力和憂慮，感受著現實中不能感受的奇景」，讓他開心表示「夢」甚至可以稱得上是他的朋友。

此次張家輝自導自演「贖夢」找來香港影壇幕前幕後黃金製作群，更與當紅男神劉俊謙有多場精采對手戲，雙帥交鋒引發不少話題，而這也是漫威電影「尚氣與十環傳奇」女星陳法拉回歸香港的全新力作。

另外，片中飾演張家輝老婆的陳法拉有多場高難度動作戲，必須畫臉傷妝、瘀青妝，她在殺青當天將工作照傳給在美國的家人，豈料媽媽竟信以為真，要她趕緊去醫院治療，幸好老公知道她是在拍戲，連忙安慰一對老人家，陳法拉也立刻叮嚀老公不要將這些照片給女兒，「我怕她驚嚇，以為媽媽發生什麼事。」

電影「贖夢」故事敘述劉俊謙飾演的文醫生擅長挖掘病患最深層的秘密，甚至不惜違規介入患者生活試圖導正。他偶然搭上由張家輝飾演的夜班計程車司機蔡辛強的車，發現蔡辛強的舉止不尋常，原來蔡辛強飽受惡夢所苦不敢入睡，他近乎瘋狂的妻子堅信他們被鬼纏身，家內外貼滿詭異符咒，成日擔驚受怕、疑神疑鬼。文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，身體機能出現衰退，決心找出問題根源，但追查病因過程中怪事不斷，駭人真相即將一一揭開。

香港 尚氣 漫威

上一則

金秀賢軍中情書「驚人反轉」？ 聲明漏洞被網友打臉

下一則

替黃子佼緩頰遭罵爆 曾國城發文道歉

延伸閱讀

留鳥、候鳥都需要保護

留鳥、候鳥都需要保護
昆蟲末日將到？本土蝴蝶20年減22% 其他昆蟲也銳減

昆蟲末日將到？本土蝴蝶20年減22% 其他昆蟲也銳減
先清洗再炸熟 雲南「蚱蜢拿鐵」喝過的人都說不錯

先清洗再炸熟 雲南「蚱蜢拿鐵」喝過的人都說不錯
極端減壓病死狀悽慘 4種最痛苦死亡方式超乎想像

極端減壓病死狀悽慘 4種最痛苦死亡方式超乎想像

熱門新聞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市