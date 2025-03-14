觀影說劇／張家輝「贖夢」鬼纏身 口吐昆蟲嚇陳法拉

張家輝（前）與陳法拉在「贖夢」中飾演夫妻，家中貼滿符咒十分詭異。(圖／甲上娛樂提供)

港星張家輝最新自導自演的恐怖新作「贖夢」，是他第4度自導自演，在甫釋出的最新預告當中，只見張家輝在惡夢與現實交替之間，出現從高空墜落至病床上、更有口吐大量昆蟲的驚嚇橋段。

距離張家輝上次執導已相隔7年，對於這次再度挑戰恐怖題材，張家輝透露自己最感興趣的是「夢」這件事，「夢總是無情地反映你內心壓抑和秘密，更不能與別人分享，美夢當然可以不問緣由，但若你經常做的夢都是悲傷、黑暗、懊悔、凶險，這就可能在反射著什麼訊息給你」。而他也因此對自己的夢充滿敬畏之心，「它提醒我承受著的壓力和憂慮，感受著現實中不能感受的奇景」，讓他開心表示「夢」甚至可以稱得上是他的朋友。

此次張家輝自導自演「贖夢」找來香港 影壇幕前幕後黃金製作群，更與當紅男神劉俊謙有多場精采對手戲，雙帥交鋒引發不少話題，而這也是漫威 電影「尚氣 與十環傳奇」女星陳法拉回歸香港的全新力作。

另外，片中飾演張家輝老婆的陳法拉有多場高難度動作戲，必須畫臉傷妝、瘀青妝，她在殺青當天將工作照傳給在美國的家人，豈料媽媽竟信以為真，要她趕緊去醫院治療，幸好老公知道她是在拍戲，連忙安慰一對老人家，陳法拉也立刻叮嚀老公不要將這些照片給女兒，「我怕她驚嚇，以為媽媽發生什麼事。」

電影「贖夢」故事敘述劉俊謙飾演的文醫生擅長挖掘病患最深層的秘密，甚至不惜違規介入患者生活試圖導正。他偶然搭上由張家輝飾演的夜班計程車司機蔡辛強的車，發現蔡辛強的舉止不尋常，原來蔡辛強飽受惡夢所苦不敢入睡，他近乎瘋狂的妻子堅信他們被鬼纏身，家內外貼滿詭異符咒，成日擔驚受怕、疑神疑鬼。文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，身體機能出現衰退，決心找出問題根源，但追查病因過程中怪事不斷，駭人真相即將一一揭開。