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「最美小龍女」魅力不減… 李若彤演短劇 收視率吊打熱劇

娛樂新聞組／即時報導
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李若彤第一次演短劇就收穫好成績。（取材自微博）
李若彤第一次演短劇就收穫好成績。（取材自微博）

58歲港星李若彤曾在金庸武俠劇「神鵰俠侶」扮演小龍女，獲封「最美小龍女」。去年，她以短劇「午夜玫瑰」回歸，該劇還從網播直接「上星」，登上東方衛視後收視率排名直衝第三，打敗了長劇「六姊妹」、「唐朝詭事錄之西行」，可說小兵立大功。

「午後玫瑰」共16集，單集長度僅4分鐘，李若彤監製兼主演，一開場她本是家庭主婦，一度懷疑老公賀剛出軌，還衝去抓姦，後來才知道原來被裁員，為此她以中年女性之姿重返職場，引發共鳴。

該短劇去年在抖音上線，播放量達1.7億，被指跟周星馳短劇持平。網路分析是「小龍女」懷舊情緒有號召力，也引來短劇是否已成為新趨勢的探討。

李若彤也轉發收視率告捷消息，留言感謝：「不論時間長短，都很珍惜和每個角色的共鳴時刻，感謝大家給我闖的勇氣和力量。」

李若彤受訪時表示， 「我覺得很驚喜，但不意外。驚喜是因為我第一次涉足短劇領域，能夠收穫這樣的成績。」她強調「不意外」源於整個創作過程中的扎實。

從表演的角度來講，李若彤認為，短劇和長劇並沒有太大差異，她指出，「作為一名演員，無論是長劇還是短劇，最花時間的永遠都是揣摩角色的內心，哪怕只有0.1秒的微表情反應時間，我也要盡自己最大努力，把角色內心百倍的感情全部填滿」。

抖音 周星馳

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