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觀影說劇／伍允龍惡霸轉性 「臨時決鬥」迷戀古天樂

記者陳穎／綜合報導
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伍允龍在新片中迷戀古天樂。（取材自豆瓣電影）
伍允龍在新片中迷戀古天樂。（取材自豆瓣電影）

電影「臨時決鬥」由麥啟光執導，票房巨星古天樂和梁詠琪合作，聯手以「九龍城寨之圍城」暴紅的伍允龍、胡子彤及張文傑，再加上周秀娜、王丹妮拍共同演出。許多因「九龍城寨之圍城」而大紅的演員也紛紛回鍋演出，其中伍允龍扮演的「王十」最讓人噴飯，從惡人變成傻里傻氣的泰拳教練，更十分迷戀古天樂，另外城寨二少胡子彤、張文傑及童星魚蛋妹王尹菁和喬靖夫也都在電影中現身。

「臨時劫案」集合了「九龍城寨之圍城」和「臨時劫案」的黃金團隊合作打造，男主路便由龍捲風古天樂演出泰拳傳奇人物，另外城寨二少的胡子彤和張文傑則是分扮古天樂的徒弟，胡子彤是連敗38場仍在努力的老實徒弟，而張文傑則是想靠泰拳賺大錢的生意人，三人互動搞笑極有默契，拍攝打戲也是非常順利。平日便是功夫高手的張文傑笑說沒有特別為角色準備，「因為我已經準備了一輩子了，古天樂也很有動作經驗，最後和他上擂台拍得很開心」。胡子彤則是要在擂台上打倒梁詠琪，讓他壓力爆棚，「打完後立刻下跪認錯，真的不敢出手」。

伍允龍（圖）在新片中迷戀古天樂。（圖／華映娛樂提供）
伍允龍（圖）在新片中迷戀古天樂。（圖／華映娛樂提供）

因「九龍城寨之圍城」中大反派王九暴紅的伍允龍，不但星運大開，也順利入圍香港金像獎最佳男配角，他也特別在電影中客串，演出的角色名為「王十」，讓不少粉絲會心一笑。在片中他一反超級惡霸的形象，扮演古天樂的師弟，一次上擂台，頭部被打傷，從此變得傻里傻氣，還有一點迷戀古天樂，一見到師兄便用盡全身的力氣貼著他的左手，還不時想要獻吻。伍允龍完全沒包袱的抹上黑色指甲油，穿得一身紅的上陣演出，工作人員都讚美他變得更漂亮了，讓他覺得非常好玩。他演出黏人功力一流，連古天樂都難以招架，忍不住笑說：「真的很想給他一腳啊！」

另外，在「九龍城寨之圍城」中扮演魚蛋妹的小童星王尹菁己經長大許多，這回扮演古天樂和梁詠琪的可愛女兒，有一場她要大膽去捏古天樂的臉頰，讓她直呼怕怕，不敢隨便伸手掐大前輩的臉，古天樂完全不介意，還指導她不如兩手一起捏會更有效果，讓她決定放膽一捏，終於完成拍攝。還有在「九龍城寨之圍城」中忠心護主的喬靖夫，在電影中則是變身成一心想收購古天樂房的商人，雖然都是光頭造型，但呈現完全不同的面貌。

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