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虎牙+嬰兒肥… 白鹿曬10年前舊照 網喊最美初戀

娛樂新聞組／即時報導
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白鹿在嬰兒肥滿滿的模樣，讓網友直喊「最美初戀」。(取材自微博)
白鹿在嬰兒肥滿滿的模樣，讓網友直喊「最美初戀」。(取材自微博)

憑藉「半是蜜糖半是傷」、「周生如故」、「寧安如夢」等劇，坐穩90後小花的白鹿，今年年初才因主演仙俠劇「白月梵星」遭受「演技質疑」，力求轉型的她接演年代劇「北上」，開播後獲得不錯評價。近日，白鹿在個人社交平台曬出多張10年前舊照，嬰兒肥滿滿的模樣，讓不少網友直喊「最美初戀」。

2016年出道的白鹿，今年剛好30歲，10年前的她才20歲，不過是個小模特，但俏皮的虎牙加上嬰兒肥的臉頰，十分甜美靈動。白鹿還說，「今天打開了十年前的照片，這次考古我自己來」。

照片中可見，她戴著黑框眼鏡、齊劉海，穿著白色或紅色的毛衣，滿滿的少女感。不少網友看了直問，「這是同一個人嗎？」還有人說，「把白鹿的虎牙和嬰兒肥還回來」、「10年前滿滿的靈氣」。

有網友猜測，白鹿有可能是拔牙或矯正牙齒改變了臉型，也有人認為，嚴格的體重管理帶走了她的膠原蛋白。

近日，在年代劇「北上」中，白鹿扮醜詮釋那個年代的女孩，引起不少話題。

據悉，白鹿早在「白月梵星」播出期間就提到「想要改變戲路，放棄偶像劇，轉向更落地、更接地氣的寫實題材」。宣傳「北上」時，她又一次提到了要和古裝劇「恩斷義絕」，態度堅決。

白鹿

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